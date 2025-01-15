برلماني: التوصل لاتفاق هدنة غزة خطوة مهمة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة

قال النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع المتوترة وتخفيف معاناة المدنيين.

وأكد محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدبلوماسية على إيجاد حلول وسط للنزاعات المعقدة، حيث جاءت الوساطة استجابة لحاجة ملحة إلى وقف التصعيد العسكري الذي أودى بحياة الأبرياء وتسبب في دمار واسع النطاق.

وأشار عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ إلى أن مصر لعبت بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي كوسيط موثوق، دورًا محوريًا في إدارة المفاوضات، معتمدة على علاقاتها المتوازنة مع كافة الأطراف.

واختتم النائب احمد محسن حديثه بالقول: التزام القاهرة بالسلام والاستقرار الإقليمي جعلها حاضرة بقوة في كل محطات التهدئة السابقة، حيث تبذل دائمًا جهودًا حثيثة لحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز فرص الحلول السلمية.

النائب محمد الرشيدي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تكليل للجهود المصرية في الدفاع عن القضية الفلسطينية



أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 6 أسابيع بجهود مصرية - قطرية - أمريكية، والتأكيد على إعادة إعمار غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان والبضائع وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس والاحتلال الإسرائيلي وتوقف العمليات العسكرية من قبل الطرفين وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين للشمال، تأتي تكليلًا للجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين الذين تكبدوا وعانوا ويلات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة.



وقال الرشيدي في بيان له اليوم، إن نجاح الوصول إلى هذا الاتفاق وإلزامه لأطراف الصراع يؤكد تأثير مصر القوي في صناعة القرار الإقليمي والدولي، كما أن هذا القرار سيسهم في وقف حالة الاقتتال والدمار وغياب الأمن والاستقرار التي آلت إليها المنطقة، قائلاً: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة إعمارها قبلة حياة للشعب الفلسطيني، وبارقة أمل جديدة نحو مستقبل حقوقهم في إقامة دولتهم.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة إسراع مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود والدواء لإنقاذ الأشقاء في غزة الذين يعانون الجوع والمرض والإصابات والقتل جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا أن مصر عبر التاريخ لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وحماية حق الشعب الفلسطيني الشقيق في التمسك بأراضيهم والحفاظ عليها ورفض تصفية القضية ومخطط التهجير القسري، وحقهم في إقامة دولة فلسطينية آمنة مستقلة.



وشدد النائب محمد الرشيدي على أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها في مساندة القضية الفلسطينية بالطرق المباشرة وغير المباشرة وتبني هذه القضية في المحافل الدولية، محذرًا من استمرار الصراع وتأثيره على الأمن القومي الإقليمي والدولي، ومطالبًا بضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني علي أرضه فلسطين.