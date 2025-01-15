كولر يصل إلى 100 انتصار مع الأهلي بعد الفوز على الجونة

انتهي منذ قليل لقاء النادي الأهلي مع نظيره الجونة بمسابقة الدوري المصري ، بفوز الأول بثنائية نظيفة .

ومع فوز الاهلي الأخير ، حقق مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي رقما جديدا ، وهو وصوله مع المارد الأحمر الى الفوز رقم 100 منذ توليه المهمة قبل موسمين .

وقاد مارسيل كولر الأهلي في 143 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 100 مباراة والتعادل في 26 مباراة والخسارة في 17 مباراة.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، أحرز إمام عاشور هدفي المباراة.

بهذا الفوز استعاد فريق الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بـ17 نقطة، فيما توقف رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز السابع عشر بجدول الدوري المصري.