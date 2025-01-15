قبل مباراة السيب العماني.. جماهير الزمالك بقطر تحضر مران الفريق

حرص عدد من جماهير نادي الزمالك المتواجدة في قطر، على حضور مران الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، الذي أقيم مساء اليوم على صالة قطر القطري، استعداداً لمواجهة السيب العماني، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة العربية.

وقامت الجماهير بالهتاف للاعبين والجهاز الفني، وطالبتهم بالتتويج بلقب البطولة العربية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره السيب العماني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة العربية.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".