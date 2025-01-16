إنتر ميلان يكتفي بالتعادل مع بولونيا 2-2 ويهدر فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام ضيفه بولونيا، في المباراة التي أقيمت مساء امس الأربعاء على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.

تفاصيل المباراة

بدأ اللقاء بحماس كبير من الجانبين، حيث تمكن سانتياجو كاسترو من تسجيل الهدف الأول لبولونيا في الدقيقة 15، ليباغت أصحاب الأرض مبكرًا.



ولكن الإنتر رد سريعًا عبر دينزل دومفريس في الدقيقة 19، وعزز التقدم قبل نهاية الشوط الأول عن طريق النجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني، عاد بولونيا ليخطف التعادل عن طريق إميل هولم في الدقيقة 64، ليحرم إنتر ميلان من حصد النقاط الثلاث.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

إنتر ميلان يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة، متخلفًا بثلاث نقاط عن نابولي المتصدر بـ47 نقطة، علمًا بأن الإنتر خاض مباراة أقل.

أما بولونيا، فقد رفع رصيده إلى 30 نقطة، ليبقى في المركز الثامن ويواصل أداءه القوي هذا الموسم.

تشكيل الفريقين

تشكيل إنتر ميلان:

الحارس: سومير

الدفاع: دارميان، دي فري، باستوني

الوسط: دومفريس، باريلا، أصلاني، زيلينسكي، ديماركو

الهجوم: تورام، لاوتارو

تشكيل بولونيا:

الحارس: سكوروبسكي

الدفاع: هولم، بوكيما، كاسيلي، ليكوجيانيس

الوسط: مورو، فريلير، أورسوليني، أودجارد

الهجوم: ندوي، كاسترو

قراءة تحليلية

فشل إنتر ميلان في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والضغط على نابولي في سباق الصدارة.

أظهر بولونيا صلابة دفاعية وشجاعة هجومية، ليخرج بنقطة ثمينة من معقل الإنتر.

يستمر تألق لاوتارو مارتينيز، بينما يحتاج الإنتر إلى تحسين منظومته الدفاعية إذا أراد المنافسة على اللقب.

بهذا التعادل، تزيد الضغوط على كتيبة المدرب سيموني إنزاجي للحفاظ على زخم المنافسة في الجولات المقبلة من الكالتشيو.