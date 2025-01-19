الصحفيين تنظم دورة تدريبية متقدمة في مهارات القصص الإخبارية المثيرة

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في “مهارات القصص الإخبارية المثيرة” لعدد محدود من المتدربين بأسبقية الحجز والسداد، وتجرى أعمال الدورة على مدار 18 ساعة تدريب موزعة على 12 جلسة تدريب، بواقع جلستين في اليوم لستة أيام تدريبية على ثلاثة أسابيع بواقع يومين في الأسبوع.



ويقوم بالتدريب شريف قنديل، محرر ميداني متجول محترف ـ مدير تحرير جريدة "المدينة"

وتبلغ رسوم الدورة 300 جنيه لعضو النقابة، و600 جنيه لغير العضو، ويمكن التسجيل في الدورة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/a5fFun3YAiyjfLac6