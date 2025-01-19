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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب ميوزك يواصل الابتكار لمنافسة سبوتيفاي بميزات جديدة

يوتيوب ميوزك
يوتيوب ميوزك
احمد الشريف
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يواصل يوتيوب ميوزك تعزيز مكانته في سوق خدمات بث الموسيقى من خلال إطلاق ميزات مبتكرة لمنافسة سبوتيفاي.

 في عام 2023، أطلق ميزة Samples، وهي بمثابة نسخة موسيقية من YouTube Shorts، حيث تعرض مقاطع فيديو قصيرة تهدف إلى تعريف المستخدمين بأغاني جديدة قد تصبح المفضلة لديهم. 

الآن، يبدو أن ميزة Samples تتحول إلى نوع من الحافظة البصرية على صفحات الفنانين، ما يمنحهم طريقة جديدة لاستعراض موسيقاهم.

ميزة "Samples" تصل إلى صفحات الفنانين

وفقًا لتقرير حديث، عند زيارة صفحة أحد الفنانين على تطبيق YouTube Music لنظام iOS، ستلاحظ زرًا جديدًا يحمل اسم Samples في الشريط العلوي بجانب أزرار المشاركة والبحث. 

عند النقر عليه، سيتم عرض موجز Samples يحتوي على مقاطع قصيرة لأغاني خاصة بهذا الفنان فقط.

لا تزال ميزة موجز Samples الرئيسية سهلة الوصول، حيث يمكن العثور عليها في الجزء السفلي من الشاشة بين أزرار Home وExplore.

إضافة ميزة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى مقاطع قصيرة لفنان معين تعتبر طريقة سريعة وسهلة للتعرف على أسلوبه الموسيقي قبل استكشاف كامل الألبومات. 

تقدم هذه المقاطع لمحة عن أجواء الأغنية، الفيديو الموسيقي، والأسلوب العام للفنان، مما يجعل إضافتها إلى صفحات الفنانين خطوة منطقية ومفيدة.

مواكبة المنافسة مع سبوتيفاي

جدير بالذكر أن المنافس الرئيسي سبوتيفاي يقدم ميزة مشابهة. عند زيارة صفحة أي فنان على سبوتيفاي، يمكنك بسهولة الاستماع إلى مقاطع قصيرة لأغانيه من خلال زر مخصص في أعلى الصفحة بجانب زر Follow، لذا، من الجيد أن نرى يوتيوب ميوزك يبقي على وتيرة المنافسة بتقديم ميزات مشابهة.

الإطلاق التدريجي لميزة Samples الجديدة

مع ذلك، فإن الزر الجديد Samples على صفحات الفنانين ليس متاحًا للجميع حتى الآن. بعض المستخدمين، بما في ذلك الكاتب، لم يحصلوا عليه بعد، مما يشير إلى أن الميزة تُطرح بشكل تدريجي. 

كما أنها لم تظهر بعد على تطبيق YouTube Music لنظام أندرويد، مما يعني أن المستخدمين على هذا النظام سيحتاجون إلى الانتظار قليلاً.

ميزات أخرى قيد الاختبار على YouTube Music

إلى جانب تحديثات ميزة Samples، بدأ يوتيوب ميوزك اختبار خاصية جديدة لعرض مؤشرات الأداء للفنانين، كما يعمل على تطوير طريقة مبتكرة ومبدعة لمشاركة الموسيقى.

 بالإضافة إلى ذلك، أتاح التطبيق الآن ميزة تثبيت الأغاني المفضلة في قسم Speed Dial، مما يوفر وصولًا سريعًا وسلسًا إلى المحتوى الموسيقي الأكثر تفضيلاً لدى المستخدمين.

باستمرار هذه التحديثات، يبدو أن يوتيوب ميوزك يسعى جاهدًا للحفاظ على مكانته كواحد من أبرز تطبيقات بث الموسيقى في العالم.

يوتيوب يوتيوب ميوزك YouTube Shorts

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