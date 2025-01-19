إصابة 30 شخصًا بحادثة مصعد التزلج في منتجع إسباني بجبال البرانس | فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد إصابة 30 شخصًا بعضهم بجروح خطرة بحادثة مصعد التزلج في منتجع إسباني في جبال البرانس.



وأوضحت أنه أسفر حادث وقع في منتجع أستون للتزلج عن إصابة نحو 30 شخصًا، تسعة منهم في حالة خطيرة للغاية، وهرعت مروحيات الهليكوبتر والعديد من المركبات الطبية لإغاثة المصابين.

وأشار إلى أنه وقع الحادث يوم السبت الماضي في منتجع التزلج في أستون، أراغون، عندما سقط أحد الكراسي المتحركة نتيجة انقطاع أحد المشابك في نهاية التلفريك وليس الكابل. أسفر الحادث عن إصابة ما يقرب من 30 شخصًا بجروح، منهم تسعة أشخاص في حالة خطيرة للغاية وثمانية في حالة خطيرة، وفقًا لتقارير حكومة أراغون.

وتم نقل امرأة واحدة تعتبر الأكثر خطورة بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى ميغيل سيرفيت في سرقسطة. كانت الاستجابة لحالة الطوارئ ضخمة، حيث تم تعبئة أربع طائرات هليكوبتر من سرقسطةوتيرويلوالحرس المدنيونافارا.