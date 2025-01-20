بسبب الغش.. حرمان 5 طلاب لمدة عام وإلغاء امتحان 8 آخرين بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، عن حرمان لمدة عام لعدد 5 طلاب وإلغاء امتحان مادتي الجبر والهندسة ل 8 طلاب آخرين.

جاء ذلك على خلفية رصدت غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية برئاسة محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط حالات غش بمادتي الجبر والهندسة عن طريق تداول أوراق على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك استخدام سماعات وأجهزة محمول داخل اللجان.

و أصدر دسوقي أوامره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقرر الحرمان لمدة عام لعدد خمسة طلاب والغاء مادتي الجبر والهندسة ل8 آخرين.

وأكد ابراهيم على ضرورة تكاتف الجميع لضمان انضباط نظام الامتحانات وأن يؤدي كل منا دوره بشكل سليم والتصدي لأي محاولات للغش ومعاقبة أي متخاذل في أداء واجبه وحث أبناءنا الطلاب على الالتزام بتعليمات الامتحانات وعدم الانسياق وراء شائعات مواقع التواصل الاجتماعي.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية من خلال غرف عمليات لمتابعة ورصد اية مشكلات ومعالجتها.