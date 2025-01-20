قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سياسة الولايات المتحدة تعترف منذ اليوم بجنسين فقط ذكورا وإناثا
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين غرب الإسكندرية
ترامب: الولايات المتحدة تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ
خلال حفل تنصيبه.. ترامب يعلن الالتزام بتنفيذ 5 وعود
بسبب الغش.. حرمان 5 طلاب لمدة عام وإلغاء امتحان 8 آخرين بأسيوط
دفتر عزاء .. نجوم الرياضة يودعون نجم الجيل الذهبي ميمي الشربيني
اخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في 20 بنكا
من يحكم غزة الآن؟.. أمين سر حركة فتح يرد
مكالمات الواي فاي| القومي للاتصالات يكشف مفاجأة عن استخدام الخدمة والتكلفة
بكاء ومحاولة إنهاء حياة.. أول تعليق من والدة الطالبة صاحبة واقعة مدرسة التجمع
ترامب خلال حفل تنصيبه: بدأت ثورة التغيير .. وسنرفع علم أمريكا على المريخ
حماس تكشف تفاصيل الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: انتخابات 2024 كانت الأهم في التاريخ الأمريكي

ترامب
ترامب
محمد القاضي
×

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انتخابات الرئاسة في عام ٢٠٢٤ كانت الأهم في التاريخ الأمريكي، مضيفًا: "حققنا أرقاما قياسية في الانتخابات الأمريكية وحصلنا على ملايين الأصوات".


وأكد ترامب، خلال خطاب التنصيب، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  الوحدة الوطنية عادت مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، مضيفا أنه أعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية، وسيوقع اليوم عددا من الأوامر التنفيذية التاريخية التي ستستعيد مجد بلادنا.

وتابع: "سنعيد ملايين المهاجرين إلى المكسيك، وسوف أرسل الجنود إلى الحدود الجنوبية، وسيكون شعارنا في معالجة الهجرة غير الشرعية ابقوا في المكسيك، وسأعلن العصابات الإجرامية منظمات إرهابية".

ترامب الانتخابات الأمريكية الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 8 تكليفات عاجلة لتيسير حياة المواطنين| فيديو

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي wifi calling في مصر.. كيف تفعل المكالمات على هاتفك؟

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي في مصر «wifi calling».. كيف تفعل المكالمات على هاتفك؟

عيد الشرطة

إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

امتحانات الشهادة الإعدادية

معنى حسام ووئام.. أسئلة حيرت الطلاب بامتحانات الإعدادية اليوم

مكالمات الواي فاي

بعد إطلاقها رسميًا في مصر.. ما هو سعر مكالمات الواي فاي وطريقة تفعيلها على هواتف أندرويد؟

صورة موضوعية

أول رد من مديرية التعليم بالقاهرة بعد إلغاء امتحان تربية دينية 3 إعدادي

منحة العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه.. خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة فاركو في الدوري

ترشيحاتنا

زيزو

زيزو يثير قلق جماهير الزمالك بصورة على إنستجرام

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالعراق

الاهلي

مهيب عبد الهادى يكشف عن عرض ضخم لنجم الأهلي

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة.. الزيت قد يكون خطرا صامتا.. كم مرة يمكن استخدامه؟

كم مرة نستخدم الزيت للقلي؟ نصائح لتجنب الأخطار الصحية
كم مرة نستخدم الزيت للقلي؟ نصائح لتجنب الأخطار الصحية
كم مرة نستخدم الزيت للقلي؟ نصائح لتجنب الأخطار الصحية

ترامب خلال حفل تنصيبه: بدأت ثورة التغيير .. وسنرفع علم أمريكا على المريخ

ترامب
ترامب
ترامب

اشتركت في ذا فويس .. من هي فرح الموجي خطيبة أحمد جمال

احمد جمال وخطيبته
احمد جمال وخطيبته
احمد جمال وخطيبته

بالمستندات.. صور تكشف مفاجأة على هاتف المذيعة داليا فؤاد| نص التحقيقات

داليا فؤاد
داليا فؤاد
داليا فؤاد

فيديو

الواي فاي كالينج في مصر (WiFi Calling)

وداعآ لمشاكل الشبكة وجملة صوتك بيقطع بدء تطبيق خدمة الواي فاي كالينج … أعرف سعرها وطريقة تفعيلها

ناقد موضة يحرج الفنانات

"فستان بلدي والتاني مزعج للعين" .. ناقد موضة يحلل إطلالات الفنانات في joyawards

أحمد فهمي

انا بقيت اتعصب أوي من الناس وعلشان كده روحت لدكتور نفسي … أحمد فهمي يكشف اسراره

وزارة الداخلية

شائعة إخوانية.. مصدر أمنى يكشف حقيقة مشاجرة ضابط بمحطة وقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أيقونة الإنسانية .. سير مجدي يعقوب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: العشم وتحديات الحفاظ على الخصوصية في العلاقات

المزيد