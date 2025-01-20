ترامب: انتخابات 2024 كانت الأهم في التاريخ الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انتخابات الرئاسة في عام ٢٠٢٤ كانت الأهم في التاريخ الأمريكي، مضيفًا: "حققنا أرقاما قياسية في الانتخابات الأمريكية وحصلنا على ملايين الأصوات".



وأكد ترامب، خلال خطاب التنصيب، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الوحدة الوطنية عادت مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، مضيفا أنه أعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية، وسيوقع اليوم عددا من الأوامر التنفيذية التاريخية التي ستستعيد مجد بلادنا.

وتابع: "سنعيد ملايين المهاجرين إلى المكسيك، وسوف أرسل الجنود إلى الحدود الجنوبية، وسيكون شعارنا في معالجة الهجرة غير الشرعية ابقوا في المكسيك، وسأعلن العصابات الإجرامية منظمات إرهابية".