من يحكم غزة الآن؟.. أمين سر حركة فتح يرد

كشف الدكتور محمد حمدان أمين سر حركة فتح، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهدنة تدخل يومها الثاني، وسط دخول للمساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

من يحكم غزة الآن؟

أضاف أمين سر حركة فتح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن منظمة التحرير الفلسطيني هي صاحبة الولاية، ويجب أن تفرض سيطرتها على كل قطاع غزة، حتى يتمكن الشعب من إزالة الدمار الذي خلفه الاحتلال في القطاع.

وتابع الدكتور محمد حمدان أمين سر حركة فتح، أن الاحتلال استطاع شيطنة المقاومة، ولا خيار غير توحد الشعب الفلسطيني والفصائل تحت شعار منظمة التحرير الفلسطينية، مستدركا أن إزالة الردم الذي خلفته ماكينة الحرب الإسرائيلية يحتاج لسنوات طوال، ويتم بعد ذلك إعادة البناء.