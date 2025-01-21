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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة TikTok في الولايات المتحدة: تأجيل الحظر وسط مفاوضات جديدة

TikTok
TikTok
احمد الشريف
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عادت منصة TikTok للعمل مجددًا في الولايات المتحدة بعد تصريحات من الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكدت أنه سيتم منح شركة ByteDance الصينية، المالكة للتطبيق، مهلة إضافية لبيع 50% على الأقل من حصتها إلى شركة أو جهة أميركية.

حجب TikTok واستجابته السريعة

في وقت سابق، تم حجب TikTok من متاجر التطبيقات الأميركية، حيث أُزيل التطبيق من متجري App Store وGoogle Play. 

وشاهد المستخدمون رسالة داخل التطبيق تفيد بأن الخدمة "ستكون غير متاحة مؤقتًا" في الولايات المتحدة، مع تعهد الشركة بإعادة تشغيل التطبيق قريبًا.

رسالة أخرى أكثر وضوحًا ذكرت أن تطبيق TikTok لم يعد متوفرًا بسبب قانون جديد يحظر التطبيق في البلاد، مع وعد بأن الرئيس ترامب سيتعاون لإيجاد حل يعيد الخدمة.

 ووفقًا للتصريحات، قد يتم منح التطبيق مهلة 90 يومًا إضافية لتسوية وضعه في السوق الأميركي.

المخاوف الأميركية بشأن TikTok

يشعر المشرعون الأميركيون بالقلق من أن شركة ByteDance تجمع بيانات المستخدمين الأميركيين، بما في ذلك بيانات الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى مزاعم بأن المنصة قد تكون أداة لنشر الدعاية الصينية. 

وتُعتبر هذه المخاوف استمرارًا للتوترات التي شابت علاقة واشنطن وبكين خلال السنوات الماضية، خاصة في قضايا الأمن السيبراني والخصوصية.

المفاوضات مع المشترين الأميركيين

تم طرح فكرة بيع TikTok لأول مرة خلال فترة ترامب الأولى في 2020، حيث كانت شركات مثل Walmart وMicrosoft وOracle مهتمة بالاستحواذ على التطبيق. الآن في 2025، يبدو أن الملياردير إيلون ماسك هو المرشح الأبرز لشراء TikTok.

 يُذكر أن ماسك، الذي يقدر ثروته حاليًا بـ450 مليار دولار، استحوذ على تويتر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، مما يعزز من قدرته المالية على الاستحواذ على TikTok.

سياسة ترامب تجاه TikTok: ثبات على الموقف

رغم أن الرئيس المنتخب ترامب قد ألمح إلى كونه "نجم TikTok" في تعليقاته الأخيرة، فإن موقفه الأساسي لم يتغيرK فهو لا يزال مصرًا على إخراج التطبيق من قبضة شركة صينية كـByteDance ونقله إلى ملكية أميركية لضمان أمن البيانات والسيطرة على المحتوى.

ماذا بعد؟

مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض قريبًا، يبدو أن TikTok سيظل في قلب التوترات بين واشنطن وبكين. 

بينما تُمنح ByteDance فرصة جديدة للتفاوض مع مشترين أميركيين، يبقى السؤال: هل سيتمكن التطبيق من تجاوز هذه الأزمة والاستمرار في جذب 170 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة؟

TikTok Bytedance حجب TikTok

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