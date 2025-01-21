سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2025 يستعرضه صدى البلد في السطور التالية:

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

50.320 جنيه للشراء و50.420 جنيه للبيع.

يُعد مصرف أبوظبي الإسلامي من البنوك الرائدة التي تقدم أسعار تنافسية للدولار الأمريكي. اليوم، سجل سعر الدولار في المصرف 50.320 جنيه للشراء و50.420 جنيه للبيع، مما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع، مما يعزز مكانته كبنك يقدّم أسعاراً تنافسية للعملاء.

بنك التعمير والإسكان يقدم عروض مميزة

بنك التعمير والإسكان: 50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً جيدة للدولار الأمريكي. سعر الدولار اليوم في البنك هو 50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يواصل الاستقرار

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع.

يستمر البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) في تقديم أسعار مستقرة ومنافسة للدولار الأمريكي، حيث سجل اليوم سعر 50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول يوفر استقراراً في الأسعار

كريدي أجريكول: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً ثابتة ومستقرة للدولار الأمريكي، حيث سجل سعر 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس يتميز بالتنافسية

بنك قناة السويس: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية للدولار الأمريكي، مما يجعله خياراً مناسباً للعملاء الراغبين في صرف الدولار.

بنك مصر يسجل استقراراً في الأسعار

بنك مصر: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك مصر يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي، مما يعكس استقرار السوق المالي المصري.

البنك الأهلي المصري يقدم أسعاراً جيدة

البنك الأهلي المصري: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري يواصل تقديم أسعار جيدة ومستقرة للدولار الأمريكي، مما يجعله خياراً شائعاً بين العملاء.

البنك العقاري المصري العربي يعلن عن الأسعار

البنك العقاري المصري العربي: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية وثابتة للدولار الأمريكي.

بنك الكويت الوطني NBK يقدم أسعاراً منافسة

بنك الكويت الوطني NBK: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً منافسة للدولار الأمريكي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.

المصرف العربي الدولي يعلن عن الأسعار

المصرف العربي الدولي: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يعرض الأسعار

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية وثابتة للدولار الأمريكي.

بنك الإسكندرية يوفر استقراراً في الأسعار

بنك الإسكندرية: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً ثابتة ومستقرة للدولار الأمريكي.

ميد بنك يقدم أسعاراً تنافسية

ميد بنك: 50.260 جنيه للشراء و50.360 جنيه للبيع.

ميد بنك يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية ومغرية للدولار الأمريكي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.

بنك التنمية الصناعية يعلن عن الأسعار

بنك التنمية الصناعية: 50.260 جنيه للشراء و50.360 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي، مما يعكس استقرار السوق.

بنك البركة يوفر أسعاراً جيدة

بنك البركة: 50.250 جنيه للشراء و50.350 جنيه للبيع.

بنك البركة يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً جيدة وتنافسية للدولار الأمريكي.

البنك التجاري الدولي (CIB) يقدم استقراراً في الأسعار

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.250 جنيه للشراء و50.350 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB) يواصل تقديم أسعار مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي.

اتش اس بي سي HSBC يعرض الأسعار

اتش اس بي سي HSBC: 50.250 جنيه للشراء و50.350 جنيه للبيع.

اتش اس بي سي HSBC يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية وثابتة للدولار الأمريكي.

المصرف المتحد يعلن عن الأسعار

المصرف المتحد: 50.250 جنيه للشراء و50.350 جنيه للبيع.

المصرف المتحد يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي.

البنك المركزي المصري يوفر استقراراً

البنك المركزي المصري: 50.243 جنيه للشراء و50.375 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي، مما يعكس استقرار السوق المالي المصري.

QNB الأهلي يوفر أسعاراً تنافسية

QNB الأهلي: 49.780 جنيه للشراء و49.880 جنيه للبيع.

QNB الأهلي يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية للدولار الأمريكي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.