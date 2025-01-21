قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتوجه إلى البيت الأبيض بعد مراسم حفل تنصيبه
في اليوم الأول من ولايته الثانية.. ترامب يوقع سلسلة أوامر تنفيذية جديدة
فوائد قيام الليل للرزق والزواج.. 22 سببا يجعلك لا تفوتها
مدوباهم 2.. أشهر إفيهات أيقونة الكوميديا ماري منيب فى ذكرى ميلادها
ترامب ينشر أول تغريدة بعد تنصيبه: سأقاتل لأجل أمريكا القوية والمزدهرة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2025
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
أمير هشام يكشف كواليس جلسة والد زيزو مع مسئولي الزمالك.. وأسباب تعطل التجديد
وصل 3 ملايين جنيه.. سعر خرافي لأغلى مج في مصر وغزة كلمة السر
مستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية في قلقيلية ويشعلون حرائق واسعة
لقطات طريفة من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية.. صور
ملك لنا.. الرئيس البنمي يرد على تصريحات ترامب بشأن قناة بنما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2025

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي
محمد صبيح
×

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2025 يستعرضه صدى البلد في السطور التالية:

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

50.320 جنيه للشراء و50.420 جنيه للبيع.

يُعد مصرف أبوظبي الإسلامي من البنوك الرائدة التي تقدم أسعار تنافسية للدولار الأمريكي. اليوم، سجل سعر الدولار في المصرف 50.320 جنيه للشراء و50.420 جنيه للبيع، مما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 

50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع، مما يعزز مكانته كبنك يقدّم أسعاراً تنافسية للعملاء.

بنك التعمير والإسكان يقدم عروض مميزة

بنك التعمير والإسكان: 50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً جيدة للدولار الأمريكي. سعر الدولار اليوم في البنك هو 50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يواصل الاستقرار

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع.

يستمر البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) في تقديم أسعار مستقرة ومنافسة للدولار الأمريكي، حيث سجل اليوم سعر 50.300 جنيه للشراء و50.400 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول يوفر استقراراً في الأسعار

كريدي أجريكول: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً ثابتة ومستقرة للدولار الأمريكي، حيث سجل سعر 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس يتميز بالتنافسية

بنك قناة السويس: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية للدولار الأمريكي، مما يجعله خياراً مناسباً للعملاء الراغبين في صرف الدولار.

بنك مصر يسجل استقراراً في الأسعار

بنك مصر: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك مصر يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي، مما يعكس استقرار السوق المالي المصري.

البنك الأهلي المصري يقدم أسعاراً جيدة

البنك الأهلي المصري: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري يواصل تقديم أسعار جيدة ومستقرة للدولار الأمريكي، مما يجعله خياراً شائعاً بين العملاء.

البنك العقاري المصري العربي يعلن عن الأسعار

البنك العقاري المصري العربي: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية وثابتة للدولار الأمريكي.

بنك الكويت الوطني NBK يقدم أسعاراً منافسة

بنك الكويت الوطني NBK: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً منافسة للدولار الأمريكي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.

المصرف العربي الدولي يعلن عن الأسعار

المصرف العربي الدولي: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يعرض الأسعار

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية وثابتة للدولار الأمريكي.

بنك الإسكندرية يوفر استقراراً في الأسعار

بنك الإسكندرية: 50.270 جنيه للشراء و50.370 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً ثابتة ومستقرة للدولار الأمريكي.

ميد بنك يقدم أسعاراً تنافسية

ميد بنك: 50.260 جنيه للشراء و50.360 جنيه للبيع.

ميد بنك يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية ومغرية للدولار الأمريكي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.

بنك التنمية الصناعية يعلن عن الأسعار

بنك التنمية الصناعية: 50.260 جنيه للشراء و50.360 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي، مما يعكس استقرار السوق.

بنك البركة يوفر أسعاراً جيدة

بنك البركة: 50.250 جنيه للشراء و50.350 جنيه للبيع.

بنك البركة يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً جيدة وتنافسية للدولار الأمريكي.

البنك التجاري الدولي (CIB) يقدم استقراراً في الأسعار

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.250 جنيه للشراء و50.350 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB) يواصل تقديم أسعار مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي.

اتش اس بي سي HSBC يعرض الأسعار

اتش اس بي سي HSBC: 50.250 جنيه للشراء و50.350 جنيه للبيع.

اتش اس بي سي HSBC يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية وثابتة للدولار الأمريكي.

المصرف المتحد يعلن عن الأسعار

المصرف المتحد: 50.250 جنيه للشراء و50.350 جنيه للبيع.

المصرف المتحد يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي.

البنك المركزي المصري يوفر استقراراً

البنك المركزي المصري: 50.243 جنيه للشراء و50.375 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للدولار الأمريكي، مما يعكس استقرار السوق المالي المصري.

QNB الأهلي يوفر أسعاراً تنافسية

QNB الأهلي: 49.780 جنيه للشراء و49.880 جنيه للبيع.

QNB الأهلي يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية للدولار الأمريكي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بنك قناة السويس يتميز بالتنافسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 8 تكليفات عاجلة لتيسير حياة المواطنين| فيديو

هواتف لا تدعم خاصية مكالمات الواي فاي في مصر .. حاول تغير جهازك - صورة أرشيفية

هواتف لا تدعم خاصية مكالمات الواي فاي في مصر.. غيّر جهازك القديم

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد قرار تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد قرار تبكيرها وجدول الحد الأدنى للأجور

مكالمات الواي فاي

بعد إطلاقها رسميًا في مصر.. ما هو سعر مكالمات الواي فاي وطريقة تفعيلها على هواتف أندرويد؟

عيد الشرطة

إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي wifi calling في مصر.. كيف تفعل المكالمات على هاتفك؟

إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي في مصر «wifi calling».. كيف تفعل المكالمات على هاتفك؟

الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة فاركو في الدوري

منحة العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه.. خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

الابتلاءات

محمود الأبيدي: الابتلاءات ليست عقوبة وحياة الأنبياء كلها ابتلاء

الذهب

هل يجوز تأجير ذهب الزفاف؟.. أمين الفتوى يُجيب

المرض

أمين الفتوى: الابتلاء بالمرض والهم والحزن يطهر النفوس ويكفر الذنوب

بالصور

عارضة أزياء ترتدي فستان نادية الجندي تثير السوشيال ميديا

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

العالم الهولندي يحذر من زلازل جديدة.. اعرف الأماكن

العالم الهولندي
العالم الهولندي
العالم الهولندي

وصفات طبيعية وسهلة لتقوية جذور الشعر في الشتاء

وصفات طبيعية وسهلة لتقوية جذور الشعر في الشتاء
وصفات طبيعية وسهلة لتقوية جذور الشعر في الشتاء
وصفات طبيعية وسهلة لتقوية جذور الشعر في الشتاء

مشاهد جديدة من خناقة طالبة التجمع .. ماذا حدث بالمدرسة الدولية؟

مشاجرة طالبة التجمع
مشاجرة طالبة التجمع
مشاجرة طالبة التجمع

فيديو

امتحانات الشهادة الاعدادية

اسئلة غريبة و شاومينج بتسيطر على اللجان .. ماذا يحدث بأمتحانات الاعدادية

الواي فاي كالينج في مصر (WiFi Calling)

وداعآ لمشاكل الشبكة وجملة صوتك بيقطع بدء تطبيق خدمة الواي فاي كالينج … أعرف سعرها وطريقة تفعيلها

ناقد موضة يحرج الفنانات

"فستان بلدي والتاني مزعج للعين" .. ناقد موضة يحلل إطلالات الفنانات في joyawards

أحمد فهمي

انا بقيت اتعصب أوي من الناس وعلشان كده روحت لدكتور نفسي … أحمد فهمي يكشف اسراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أيقونة الإنسانية .. سير مجدي يعقوب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: العشم وتحديات الحفاظ على الخصوصية في العلاقات

المزيد