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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس.. محمد سعد يحتفظ بالصدارة وأحمد مالك الوصيف

الأفلام المعروضة فى السينمات
الأفلام المعروضة فى السينمات
أحمد البهى
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يتنافس في الموسم الشتوي الحالي بدور العرض السينمائي عدد من الأعمال السينمائية، هي: الدشاش، والبحث عن منفذ لخروح السيد رامبو، والمستريحة، والحريفة 2، والهنا اللي أنا فيه، والهوى سلطان، وبضع ساعات في يوم ما، ومين يصدق. 

إيرادات السينما المصرية 

 

الدشاش: 

تمكن فيلم “الدشاش”، الذي يشهد عودة محمد سعد للسينما المصرية، من الاحتفاظ بتحقيق إيرادات عالية  بالسينمات. 

وحقق فيلم “الدشاش” من بطولة محمد سعد وزينة إيرادات وصلت إلى  1,034,967  جنيه مصري.

"الدشاش" من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز .

6 أيام : 

وحقق الفيلم إيرادات وصلت الي 717,217   وهو من بطولة أحمد مالك، الذي يجسد شخصية يوسف، و آية سماحة التي تلعب دور عالية. 

بضع ساعات في يوم ما: 

تمكن فيلم “بضع ساعات في يوم ما” من تحقيق إيرادات عالية بالسينمات المصرية ليلة أمس. 

وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته محمد سلام وهشام ماجد إيرادات وصلت إلى  512,991 جنيه.

ويضم فيلم “بضع ساعات في يوم ما” عددا كبيرا من نجوم الفن، على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

الهنا اللي أنا فيه: 

وحقق الفيلم ايرادات بلغت 502,221  جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي. 

 

الحريفة: 

واستطاع فيلم “الحريفة” أن يحقق إيرادات فى شباك التذاكر أمس 443,204  جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث بعدما كان يتصدر شباك التذاكر.  

الفيلم يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، ودونا إمام، ونورين أبو سعدة، وسليم الترك. 

العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين.

 

 

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو : 

وتمكن فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، والذي يعد أولى بطولات عصام عمر فى السينما من تحقيق إيرادات متوسطة.

وحقق فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” إيرادات وصلت إلى 342,069  جنيه.

 

 

سنو وايت : 

فيلم سنو وايت حقق ايرادات بلغت  15,343   الف جنيه ، وتدور قصة الفيلم الذي تلعب بطولته مريم شريف حول قوة الفتاة المصرية التي تبحث عن الحب والزواج والاستقرار الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن.

الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين، بينهم: الفنان محمد ممدوح، والفنان كريم فهمي، والفنان محمد جمعة، والفنان خالد سرحان.

الهوى سلطان:

حفق فيم “الهوى سلطان” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 15,343 جنيها.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

الفيلم من بطولة منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، وخالد كمال، ونورين أبو سعدة، وعماد رشاد، وفدوى عابد.

تولى إخراج العمل هبة يسري، التي سبق وأن قدمت مسلسل “سابع جار” من بطولة دلال عبد العزيز وشيرين. 

المستريحة

وتمكن فيلم “ المستريحة ” بطولة الفنانة ليلى علوي من تحقيق إيرادات وصلت إلى 2,114 جنية مصري فى شباك التذاكر أمس.

 

مين يصدق:

وحقق فيلم “مين يصدق” إيرادات أمس وصلت إلى 4,828 جنيها.

فيلم  "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

 وهو من إخراج زينة عبد الباقي، ومن بطولة جايدا منصور ويوسف عمر وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم شريف منير وأشرف عبد الباقي وأحمد رزق ونادين وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول.

المستريحة الدشاش البحث عن منفذ لخروح السيد رامبو لحريفة 2

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