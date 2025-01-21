حقيقة تطورات ضم زيزو للأهلي عقب تعثر المفاوضات مع الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف الأهلى من ضم زيزو عقب تعثر المفاوضات مع نادى الزمالك.

و كتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع فيسبوك :"مصدر بالزمالك: لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي وأحمد زيزو".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وتعمل الإدارة جاهدة على تجديد عقد اللاعب والحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق، نظراً لأهميته.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر2: "كان هناك اتفاق بين إدارة الزمالك ووالد أحمد سيد زيزو على المبالغ الخاصة براتب اللاعب في العقد الخاص بتجديد التعاقد مع القلعة البيضاء، وما سيتم دفعه من قبل رجال الأعمال المنتمين للنادي".

وأكمل: "والد زيزو طلب الحصول على شيكات مستحقة الدفع في توقيتات محددة، كما كان الاتفاق وحدثت جلسة بين والد زيزو وحسين لبيب رئيس الزمالك وهاني برزي وهشام نصر أعضاء مجلس الإدارة، ووالد اللاعب تفاجأ بحديث المسؤولين أنهم لن يستطيعوا توفير الشيكات البنكية كما تم الاتفاق مسبقًا".

وأردف: "مسؤولو الزمالك أبلغوا والد زيزو أن هناك فيلا بقيمة 30 مليون جنيه سيتم كتابتها باسم اللاعب، ولكنه لن يستطع التصرف فيها إلا بعد 3 سنوات".

واستطرد: "والد اللاعب أبلغ مسؤولو الزمالك أن هذا غير الاتفاق المبرم سابقًا وأن زيزو كان يمتلك عروضًا من قبل، ورد عليه حسين لبيب بأنه لم يتلق أي عروض رسمية، وتم الاتفاق أنه سيتم منح الزمالك مهلة حتى الخميس المقبل".

واختتم: "والد زيزو علم أن هناك أخبارا بشأن وجود جلسة لـ مجلس الإدارة لحسم مصير اللاعب، مما دفعه للاتصال بحسين لبيب في مكالمة هاتفية وأن الإدارة (بتسلم زيزو) للجمهور ، وحصل شد وجذب بينهما، ووالد أحمد زيزو لوح بـ اسم النادي الأهلي في المكالمة".