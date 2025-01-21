اتحاد اليد: نعدكم بالمربع الذهبي لبطولة العالم حال تصدر مجموعة الدور الرئيسي

تحدث عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، عن طموحات منتخب اليد في بطولة العالم المقامة حاليا، والتي تأهل فيها إلى الدور الرئيسي.

وقال عضو اتحاد اليد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: التركيز واللعب من أجل الانتصار والثقة في النفس، ستكون أسلحتنا في المباراة أمام أيسلندا وهدفنا الأول هو التأهل في صدارة المجموعة.

وتابع عمرو فتحي: حتى الآن لم نقدم أي شيء في بطولة العالم، والتأهل للدور الرئيسي أو حتى ربع النهائي هو الأمر المعتاد، خاصة وأننا نمتلك عدد مميز من اللاعبين في أفضل أندية العالم.

واختتم عضو اتحاد اليد تصريحاته: حال تصدرنا مجموعتنا في الدور الرئيسي، فإنني أعد التواجد في نصف النهائي.