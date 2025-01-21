حلمي النمنم: ترامب لن يدخل في حرب من أجل ضم قناة بنما

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، لا اعتقد ان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب دونالد ترامب سيدخل في حرب من اجل ضم قناة بنما.



وأضاف حلمي النمنم، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل قرارات اليوم الأول للرئيس المنتخب دونالد ترامب رسالة للداخل الأمريكي.

وواصل حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن ترامب كان مستعجلا وبدأ ممارسة الحكم من خارج البيت الأبيض منذ أن تم انتخابه رئيسا لأمريكا.



وأكمل أن هدنة غزة ما كان لها أن تتم لولا وجود ترامب رغم الجهود المصرية والقطرية، حيث كانت الإدارة الأمريكية وسيط فقط، ولكن مع تحذير ترامب بتحويل منطقة الشرق الأوسط لجحيم ما لم يتم تبادل الرهائن تم التوصل لوقف إطلاق النار.

