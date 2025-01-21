بعد نظرات أحمد عز لها.. من هى الممثلة التركية توبا بويوك

تصدر أسم الفنان أحمد عز مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بعد حضوره حفل joy awards الذى أقيم يوم السبت الماضي بمدينة الرياض ، حيث تداول صورة له وهو ينظر للفنانة التركية توبا بويوك الذى قدمت الحفل نظرات إعجاب كما وصفها رواد السوشيال ميديا خلال إلقاء كلمتها على هامش الحفل، وفى هذا التقرير نكشف لكم أبرز المعلومات عن التركية توبا بويوك.

من هي توبا بويوك؟

توبا بويوك هى فنانة تركية ولدت عام فى مدينة اسطنبول عام ١٩٤٢ ، تبلغ من العمر ٤٢ عاما.

بدأت مسيرتها العملية خلال فترة دراستها بالجامعة حيث أنها بدأت فى مجال الإعلانات ثم اتجهت للتمثيل ، وأشتهرت بالعديد من أعمالها التركية التى دبلجت إلى اللغة العربية أبرزها “سنوات الضياع” “العشق الإسود” ، “عطر لميس ومهند" ، "بيني وبينك" ، اسأل قلبك ، "بائعة الورد "، لميس".

بدأت مشوارها الفني 2003 ظهرت في مسلسل سلطان مقامي كأول عمل فني حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان بار التلفزيوني الدولي.

زواج توبا من أنور صايلاك

وفى عام ٢٠١١ تزوجت توبا من الفنان أنور صايلاك عام وأنجبت التؤام توبراك ومايا، وفى عام ٢٠١٧ أعلن الثنائي أنفصالهما.

وكشفت الصحف التركية أن انفصال توبا بويوكستون وأونور صايلاك جاء في عام 2017 بعد خلافات طويلة بين الطرفين لكنهما حافظا على العلاقة الاسرية بينهما.

هي ديانة توبا بويوكستون؟

وديانة توبا بويوكستون هى الديانة الإسلامية ومن أسرة تركية، درست في مدرسة دويوش الثانوية والتحقت بقسم تصميم الملابس والمسرح بجامعة معمار سنان للفنون بإسطنبول.