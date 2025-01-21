النمنم عن دعوات 25 يناير: تستهدف استمرار التمويلات الخارجية للجماعة الإرهابية

علق حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، على ما يتردد بشأن دعوات الارهاب للخروج بثورة مسلحة يوم 25 يناير المقبل، قائلا :"ليس المقصود الداخل المصري لكن المقصود الحقيقي من هذا الأمر الجهات التي تمول الإرهاب، وهو اعلان لمن يشهده".



وأضاف حلمي النمنم، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في سوريا يعني نهاية الجماعات الاسلامية وليس بداية وأكبر دليل على هذا الأمر تحركات أحمد الشرع وتصريحاته اسقاط الثورة وبداية الدولة، ووداعا للثورة وأهلا ببناء الدولة.

وتابع حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن ما يحدث في سوريا اعلان نهاية ما يسمى بالإسلام السياسي.

