"المليون كتاب".. مبادرة ثقافية تستهدف تعزيز دور المكتبات العامة في مصر

أعلن الدكتور عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، عن إطلاق مبادرة "المليون كتاب" خلال المؤتمر الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

وأوضح البسيوني أن المبادرة تأتي بتوجيهات من معالي وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، الذي أكد أهمية نشر الثقافة والمعرفة على مستوى الجمهورية.

وأشار البسيوني، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" على قناة المحور، إلى أن الوزارة تعمل منذ فترة على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع شركاء في المجال الثقافي، بهدف تعزيز دور المكتبات العامة ومكتبات قصور الثقافة المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

وأضاف أن الهيئة العامة للكتاب تلعب دورًا محوريًا في تسويق الكتاب، حيث توفره بأسعار مناسبة عبر منافذ البيع المختلفة.

وأكد أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو الوصول بالكتاب إلى كل مستحقيه في كافة أنحاء الجمهورية، مما يعزز من دور الثقافة في بناء مجتمع واعٍ ومثقف.