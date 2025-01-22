سعر غير متوقع لفستان أنابيلا هلال الأسود في أحدث إطلالاتها بدبي|شاهد

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورا لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال تواجدها في دبي، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وناعمة.

سعر فستان أنابيلا هلال في دبي



وظهرت أنابيلا هلال وهي ترتدي فستانا قصيرًا وبنصف كم ومنفوش من الأسفل، وقد أختارت حذاء بكعب عال باللون الأسود.



وكان فستان أنابيلا هلال من الماركة العاليمة Nini Ricci، وقد بلغ سعره إلى 2,191 ريال سعودي، أي ما يعادل 110,197 جنيه مصري.



وقامت أنابيلا هلال بترك خصلات شعرها منسدلة على وجهها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بدرجات الكمشيري القاتم على طريقة السموكي أيز لتبرز من جمال عينيها.

وتزينت أنابيلا هلال بمجوهرات لافتة، فقد اختارت ارتداء أقراط وأسورة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها لوك ناعم وبسيط.

أنابيلا هلال