الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شخص بعد مشاجرة مع جيرانه بالمقطم

نفى مصدر أمني صحة ما وُرد بعدة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام ضابطي شرطة بالقاهرة بالتسبب في وفاة شقيقها.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 21 يناير الجاري تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" ، ووالدته - لهما معلومات جنائية) ، طرف ثان: (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالرأس") بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما البعض.. وتم ضبط طرفى المشاجرة وإصطحابهما لنقطة شرطة الأسمرات وأثناء إتخاذ الإجراءات القانونية شعر الأول بحالة إعياء وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات ، إلا أنه توفى عقب وصوله.

وبسؤال والدة المتوفى وشقيقه أفادا بأن المذكور يعانى من مرض الصرع وتنتابه حالات إغماء ولم يتهما أحد فى التسبب بوفاته ، وأيد ما سبق أحد شهود الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





