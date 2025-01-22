10 معلومات عن الراحل عزمي قريطم عضو اتحاد الكرة الأسبق

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والعاملون به، اللواء عزمي قريطم عضو مجلس إدارة الاتحاد الأسبق الذي وافته المنية منذ قليل .

ويُعد عزمي قريطم هو أحد الأسماء البارزة في مجال كرة القدم والإعلام الرياضي في مصر، له العديد من المساهمات التي جعلته واحدًا من الأسماء المميزة في الوسط الرياضي؛ فيما يلي 10 معلومات عن عزمي قريطم:

عزمي قريطم هو اسمه الكامل، وُلد في مصر في عام 1966.

المسيرة الرياضية كلاعب، بدأ عزمي قريطم مسيرته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك في فترة الثمانينات، حيث كان يلعب في مركز الجناح

الانتقال إلى نادي الزمالك: انضم عزمي قريطم إلى نادي الزمالك في عام 1984، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب المحلية والقارية

كان عزمي قريطم جزءًا من منتخب مصر في عدة بطولات، وشارك في تصفيات كأس العالم بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

بعد الاعتزال في أواخر التسعينيات، انتقل عزمي قريطم للعمل في مجال الإعلام الرياضي.

أصبح عزمي قريطم أحد المحللين الرياضيين المتميزين في مصر، حيث ظهر في عدة برامج رياضية عبر التليفزيون المصري والقنوات الفضائية.

عزمي قريطم معروف بتحليلاته الفنية الدقيقة للفرق والمباريات، وامتاز بقدرته على تقديم تفسير واضح للأداء التكتيكي للاعبين والمدربين.

عمل في العديد من البرامج الرياضية، مثل “90 دقيقة” على قناة المحور، بالإضافة إلى تقديم تحليلات ما بعد المباريات المحلية والدولية.

بعد انتهاء مسيرته كلاعب، عمل عزمي قريطم كمدرب مساعد في بعض الأندية المحلية في مصر وقدم خبراته العملية في تطوير اللاعبين.

يتمتع عزمي قريطم بشخصية محبوبة بين زملائه والجماهير، كما يُعرف بقدرته على التحليل المنطقي والبناء، ما جعله يحظى بسمعة طيبة في الأوساط الرياضية والإعلامية.

الاتحاد المصري لكرة القدم ينعي اللواء عزمي قريطم

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والعاملون به، اللواء عزمي قريطم عضو مجلس إدارة الاتحاد الأسبق الذي وافته المنية.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيسبوك قائلاً: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون".