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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنما تشكو ترامب إلى الأمم المتحدة | تفاصيل

ترامب
ترامب
ناصر السيد
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تقدمت الحكومة في بنما بشكوى إلى الأمم المتحدة، بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أكثر من مرة عزمه ضم قناة بنما إلى الولايات المتحدة. 
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أشارت الحكومة في بنما إلى مادة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع أي عضو من "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" ضد سلامة أراضي أو استقلال دولة أخرى سياسيًا.


اشتكت بنما للأمم المتحدة بشأن التهديد "المقلق" للرئيس ترامب بالاستيلاء على قناة بنما، حتى مع إطلاقها تدقيقًا لمشغل ميناءين مرتبطين بهونغ كونغ على الممر المائي بين المحيطين.

تحث الرسالة التي وزعت على الصحفيين يوم الثلاثاء غوتيريش على إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دون طلب عقد اجتماع، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

في خطاب تنصيبه، كرر ترامب شكواه من أن الصين "تدير" قناة بنما بشكل فعال من خلال وجودها المتزايد حول الممر المائي، الذي سلمته الولايات المتحدة في نهاية عام 1999.

وقال “ترامب”: "لم نعطها للصين، لقد أعطيناها لبنما. ونحن نستعيدها".

ثم أعلن مكتب مراقب الحسابات البنمي الذي يشرف على الكيانات العامة أنه سيتم إطلاق "تدقيق شامل" بهدف "ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة" في شركة موانئ بنما.

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