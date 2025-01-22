وفاة سائق توك توك في حادث تصادم بسوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية "توك توك"، أسفر عن وفاة قائد التوك توك.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع حادث تصادم على أحد الطرق بدائرة المركز ووجود حالة وفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين:

سيارة ملاكي، قيادة المدعو محمد أ. م. ش، 31 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة المركز.

دراجة بخارية "توك توك"، قيادة المدعو جورج ع. ي. م، 42 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء تخطيه أحد المطبات بالطريق، مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها من الخلف بالتوك توك المتوقف على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد التوك توك، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى خاصة بمركز المراغة. وأفاد قائد السيارة بمضمون الواقعة، مشيرًا إلى أنها كانت نتيجة الحادث العرضي دون تعمد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.