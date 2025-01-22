تصادم بين ميكروباص ودراجة بخارية ينهي حياة طالب في سوهاج

شهد مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج حادث تصادم مأساوي بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، أسفر عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وهو طالب يبلغ من العمر 16 عامًا.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق ووجود حالة وفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين:

سيارة ميكروباص، قيادة المدعو أشرف ف. ع. خ، 54 عامًا، سائق، ومقيم بمركز المراغة.

دراجة بخارية، قيادة المدعو يسي ع. ج. ع، 16 عامًا، طالب، ومقيم بمركز المراغة.

وكشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة اصطدام المركبتين وجهًا لوجه، مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة البخارية في الحال. وتم نقل جثمانه إلى مستشفى سوهاج العام.

وأفاد قائد السيارة ووالد المتوفي، المدعو ع. ج. ع، 45 عامًا، عامل، بمضمون الواقعة، حيث وجه والد الطالب اتهامًا لقائد السيارة بالتسبب في الحادث، مع نفي وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.