بشرى سارة لـ جمهور الأهلي بشأن أولى الصفقات الشتوية

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر يحاول إتمام صفقتين أجنبيتين، وصفقة محلية قبل غلق باب القيد الأفريقي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامجه المذاع على «أون سبورت إف إم»: "النادي الأهلي شغال على ملف الصفقات، ولكن أسعار اللاعبين اتغيرت كتير جدًا عن الأول، والجمهور ضاغط بشدة وبعنف في موضوع الصفقات واللاعبين والنادي الأهلي شغال".

وأضاف: "الكلام دلوقتي على لاعب سلوفيني بيلعب في الدوري المجري وأرقامه جيدة، ولعب مباراة مع منتخب بلاده وسجل هدف".

وأكمل: "الكلام بيتقال إن الأهلي أنهى كل شيء معاه، بدء بعض الناس يقولوا هيديله مليون دولار في السنة، محدش عارف الأرقام وكله بيتكلم وبيعترض، إحنا القريبين أوي مش عارفين الأرقام".

وزاد: "كل اللي نعرفه إن النادي الأهلي شغال على صفقتين أجنبيتين وصفقة محلية، الأمور صعبة جدًا ولكن الناس شغالة".

وختم شوبير تصريحاته قائلًا: "الأهلي بيصارع الزمن عشان آخر موعد لتسجيل اللاعبين قبل الغلق الإفريقي هو 31 يناير الجاري، عشان كدة الأهلي بيحاول ينجز المسائل بدري بدري".