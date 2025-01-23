استقرار أسعار النفط عالميا

حافظت أسعار النفط على استقرارها في التعاملات المبكرة صباح أمس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 79.26 دولارًا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في مارس تسعة سنتات إلى 75.74 دولارًا.

و يذكر أن البنك المركزي الروسي حدد امس، سعر صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 2.03 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 99.9282 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.76 روبل، ليبلغ 103.2856 روبلات، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 13737 روبلًا.