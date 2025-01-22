خطوة جديدة لتعزيز الخدمات.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الممشى السياحي بمجاويش

تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الممشى السياحي الجديد بمنطقة مجاويش، أحد أهم المشروعات السياحية والخدمية المتكاملة بالمدينة، ورافقه ماجدة حنا نائب المحافظ ، كمال سليمان السكرتير العام.

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة متكاملة للمقيمين والزوار، مما يعزز مكانة الغردقة كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة.

المشروع الجديد يشتمل على ممشى سياحي حديث تم تصميمه ليلبي أعلى معايير الراحة والجمال، محاط بمساحات خضراء ممتدة تمنح الزوار تجربة مريحة ومميزة. الممشى يتضمن أيضًا مرافق متنوعة تخدم الزوار والسكان المحليين.

أبرز ما يميز المشروع هو المول التجاري الذي يضم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك مطاعم وكافيهات راقية، و منطقة فود كورت متكاملة، وهايبر ماركت لتلبية جميع احتياجات التسوق اليومية.

كما يوفر المشروع خدمات ترفيهية ورياضية مميزة، تشمل ملاعب بادل وتنس، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لألعاب الأطفال لضمان تجربة ممتعة للعائلات. كذلك يحتوي الممشى على بازار سياحي يعكس التراث المحلي ويتيح للزوار فرصة شراء الهدايا التذكارية.

المرافق الخدمية في المشروع تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء، من خلال وجود بنوك، مركز ماكينات الصراف الآلي، مكاتب إدارية، صيدليات، وعيادات طبية مجهزة بأحدث التقنيات.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير البنية التحتية السياحية بالمنطقة، ويعزز من جاذبية الغردقة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.