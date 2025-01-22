قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 من أبواب الخير فضلها عظيم في شهر رجب.. احرص عليها
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 .. بالاسم ورقم الجلوس
285 شاحنة مساعدات تدخل لقطاع غزة.. اليوم
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. فيديو
وحدتنا أقوى من أي شائعة.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي لطمأنة المصريين
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
وزير الخارجية يوقع على مذكرة تفاهم للتعاون مع صربيا في مجال الموارد المائية | فيديو وصور
أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل عيد الشرطة الـ 73
عبدالعاطي: مصر ملتزمة بتعزيز الشراكة مع صربيا لتنمية الكوادر البشرية العاملة
كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة فاركو بالدوري
وزير الخارجية يبحث زيادة الاستثمارات المتبادلة مع صربيا وإمكانية التعاون في أفريقيا
منع صالح جمعة من السفر بسبب طليقته.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطوة جديدة لتعزيز الخدمات.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الممشى السياحي بمجاويش

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله
×

تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الممشى السياحي الجديد بمنطقة مجاويش، أحد أهم المشروعات السياحية والخدمية المتكاملة بالمدينة، ورافقه ماجدة حنا نائب المحافظ ، كمال سليمان السكرتير العام. 

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة متكاملة للمقيمين والزوار، مما يعزز مكانة الغردقة كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة.

المشروع الجديد يشتمل على ممشى سياحي حديث تم تصميمه ليلبي أعلى معايير الراحة والجمال، محاط بمساحات خضراء ممتدة تمنح الزوار تجربة مريحة ومميزة. الممشى يتضمن أيضًا مرافق متنوعة تخدم الزوار والسكان المحليين.

أبرز ما يميز المشروع هو المول التجاري  الذي يضم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك مطاعم وكافيهات راقية، و منطقة فود كورت متكاملة، وهايبر ماركت لتلبية جميع احتياجات التسوق اليومية.

كما يوفر المشروع خدمات ترفيهية ورياضية مميزة، تشمل ملاعب بادل وتنس، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لألعاب الأطفال لضمان تجربة ممتعة للعائلات. كذلك يحتوي الممشى على بازار سياحي يعكس التراث المحلي ويتيح للزوار فرصة شراء الهدايا التذكارية.

المرافق الخدمية في المشروع تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء، من خلال وجود بنوك، مركز ماكينات الصراف الآلي، مكاتب إدارية، صيدليات، وعيادات طبية مجهزة بأحدث التقنيات.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير البنية التحتية السياحية بالمنطقة، ويعزز من جاذبية الغردقة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.

محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي الممشى السياحي الممشى السياحي الجديد بمنطقة مجاويش ممشى سياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولار امريكي

رسميًا الآن.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025 .. ظهرت الآن

حسام حسن

منتخب إثيوبيا يرفض طلب حسام حسن قبل مواجهة الفراعنة بتصفيات كأس العالم

اثار بني سويف المضبوطة

26 تمثالا ومومياء.. تفاصيل العثور على كنز فرعوني داخل منزل ببني سويف

مشغولات ذهبية

عقب تحركه أمس .. أسعار الذهب الآن في مصر

سرقة الكهرباء

حتى لو اتعملك محضر.. براءة من سرقة الكهرباء في هذه الحالات

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

موعد إجازة 25 يناير 2025 للحكومة والقطاع العام

موعد إجازة 25 يناير 2025 للحكومة والقطاع العام

بالصور

أسرار طفولة لم تحكى من قبل.. ماذا قالت أنغام عن والدها

أنغام
أنغام
أنغام

وصفة مميزة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق

مكرونة بالسجق
مكرونة بالسجق
مكرونة بالسجق

بتخفيضات تصل إلى 30 %..محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بـ بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بوسي شلبي تتألق في Joy Awards.. وتحصد الإشادة من نقاد الموضة

بوسي شلبي تتألق في Joy Awards..إطلالة تلفت الأنظار لحصد إشادة ناقدي الموضة
بوسي شلبي تتألق في Joy Awards..إطلالة تلفت الأنظار لحصد إشادة ناقدي الموضة
بوسي شلبي تتألق في Joy Awards..إطلالة تلفت الأنظار لحصد إشادة ناقدي الموضة

فيديو

نجوم اتنصب عليهم

من نجوم الكرة للفنانين.. أشهر حالات النصب على المشاهير

مي عمر ومحمد سامي

صخرتي وقوتي.. مي عمر توجه رسالة لزوجها في حفل جوي اورد

أمح الدولي

75 يوما بدون حركة.. تطورات الحالة الصحية لـ أمح الدولي

هشام جوجل

نط من الدور الرابع بالمحكمة .. قصة شهير الفيوم هشام جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

المزيد