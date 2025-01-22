بفعاليات «قراءة في كتاب».. الأعلى للشئون الإسلامية يشارك بمعرض القاهرة الدولي

يشارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الدورة الـ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من ٢٣ من يناير، وحتى ٥ من فبراير ٢٠٢٥م، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية تحت عنوان «قراءة في كتاب».

تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي الثقافي والإسلامي ونشر القيم الفكرية بين الجمهور.

وتتناول الفعاليات مجموعة من الكتب المميزة التي تشمل: ديوان أحلم، والمذكر والمؤنث، والموجز في الطب، وقصص الحيوان في القرآن، وموسوعة الفقه الإسلامي، وصحيح البخاري، والروضة الندية، وكشف المحجوب، والمحتسب، والجواهر والدرر، وجوانب من حياة الرسول، وبهجة الأريب.

وتتناول المناقشات موضوعات متنوعة تجمع بين الأدب، والدين، والفكر، والعلوم الإنسانية؛ ما يسهم في تنمية الوعي الثقافي لدى الزوار.

وتستضيف الفعاليات نخبة من العلماء والمفكرين والإعلاميين الذين يقدمون قراءات تحليلية وحوارات تفاعلية حول هذه الكتب.

وتُقام الفعاليات يوميًّا في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأرض المعارض في التجمع الخامس، إذ يُتاح للزوار المشاركة في النقاشات والتفاعل مع الضيوف، بما يؤكد الدور الريادي للمجلس في تعزيز المعرفة ونشر الثقافة.