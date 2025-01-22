ربنا يسهل.. حسن الرداد يؤكد خبر حمل إيمي سمير غانم للمرة الثانية

أكد الفنان حسن الرداد خبر حمل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بشكل غير مباشر في تصريحات له على هامش حفل Joy awards 2025.

وقال حسن الرداد في تصريحاته إنه يستعد لتقديم مسلسل عقبال عندكم، بالمشاركة مع إيمي سمير غانم في رمضان 2025.

وأشار حسن الرداد إلى أن العمل كوميدي، وتمنى أن يلقى إعجاب الجمهور، وحينما سئل عن حقيقة حمل إيمي قال ضاحكا:" ربنا يسهل إن شاء الله".

يشهد “عقبال عندكم” عودة الفنانة إيمي سمير غانم إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام خمس سنوات، إذ كان آخر أعمالها مسلسل “سوبر ميرو” عام 2019، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركت فيه مع مجموعة من النجوم مثل والدها الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، وإنعام سالوسة.



على صعيد آخر، صرح حسن الرداد في لقاء حديث أنه سيدعم ابنه إذا قرر دخول عالم التمثيل، قائلاً: “أكيد هحب إنه يمثل جدًا، لكن لو هو حب ده، المهم يكون مبسوط ومقتنع".

وكان قد علق كل من حسن الرداد وإيمي سمير غانم على شائعات حمل الفنانة الشهيرة للمرة الثانية بعد إنجاب ابنها الأول “فادي”.

وقال حسن الرداد في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إنه سمع الشائعات من عدد من الأصدقاء ولكنه لم يتابع تعليقات الجمهور على الأمر.

واختصر حسن الرداد رده على هذه القصة في كلمة:" يارب"، فيما ردت إيمي سمير غانم ساخرة:" خلي أمك تدعيلي".