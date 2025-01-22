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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب يتفقد المدن الجامعية

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي
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تفقد الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المدينة الجامعية للطلبة بشارع فاروق، وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على المقترحات والرؤى التطويرية للنهوض بالخدمات المقدمة، وذلك بحضور الدكتور أمير سمير، المدير العام للمدن الجامعية، وصباح حفظي مديرة إسكان الطالبات، والمشرفين على صالة الطعام والمباني السكنية.

أكد الدكتور هلال عفيفي أن الجامعة تسعى لتقديم أفضل الخدمات للطلبة، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية تمثل أحد الركائز الأساسية لتوفير بيئة دراسية مريحة ومتكاملة، وشدد سيادته على أهمية الاستماع إلى آراء الطلبة لضمان تقديم خدمات تلبي احتياجاتهم.

 وأجرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استفتاء رأي بين الطلبة حول نموذج الطاولات والمقاعد الخاصة بالاستذكار لمعرفة مدى مناسبتها وراحتها لهم، كما ناقش سيادته خطة تطوير المدينة الجامعية، بما في ذلك إدخال شبكات الإنترنت في جميع أجزائها، وتعزيز منظومة الكاميرات والمراقبة لضمان أمن وسلامة الطلبة، واستعرض الجدول الزمني للبدء في تجهيز الملاعب وأماكن ممارسة الأنشطة الرياضية، بهدف دعم الأنشطة الترفيهية والرياضية داخل المدن الجامعية.

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