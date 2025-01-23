الفيلر دمر شفايفي.. 5 صور لـ شام الذهبي تثير الجدل

تصدرت شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة،تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد ردها على انتقادات أطباء التجميل لها بعد تصريحاتها عن استخدامات الفيلر الخاطيء وتأثيره السلبي على شفاهها.

قالت شام الذهبي: "سبب هجوم الأطباء عليّ هو فيديو نزلته عن سوء استخدام الفيلر في شفايفي، وكثر الحقن والتذويب، وأنا بدأت حقن لشفايفي من زمان، عندما كنت 22 سنة للأسف، وكان الإجراء التجميلي الوحيد اللي عملته مع عملية لأنفي، ومن كثر ما كبرت شفايفي وصغرتها على مدار السنين وقبل افتتاح عيادتي، كان عندي (كلكعة) والأنسجة نفسها اتدمرت"، حسب تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي"

وتابعت شام الذهبي: هذا اللي خلاني أمشي على أساليب آمنة أكثر مثل الليزر لأعالج شفايفي، وهذا اللي خلاهم يهاجموني لإني قلت إن الفيلر دمر شفايفي، طب ما كثر الفيلر والتذويب فعلا دمر شفايفي.

من جانب أخر تعتبر شام الذهبي من المشاهير التي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بأبرز الصور الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور شام الذهبي أبنة أصالة عن ذوقها الرفيع و الرقيق في اختيار الإطلالات والأزياء التي تظهر بها، كما تعتمد على البساطة في أغلب إطلالاتها وتختار ما يتناسب معها ويكشف عن أناقتها.

إليكم الصور