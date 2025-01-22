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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
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أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم قبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 


فقبل ظهور  نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات ، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته الصادرة لمديريات التربية والتعليم ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أو تسريب نتيجة الشهادة الإعدادية 2025  لأي طالب في مصر قبل اعتمادها بشكل رسمي من المحافظ

كما شدّد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الالتزام بإجراءات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025  في كل محافظة في مصر ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أكدت مديريات التربية والتعليم أن موعد  نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 لا يكون موحدًا على مستوى الجمهورية ، ولا يمكن تحديده باليوم والتاريخ الان

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أن  نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 تعلن بشكل منفصل في كل محافظة في مصر بحسب موعد انتهاء اعمال التصحيح في كنترولاتها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 .. بالدرجات 

اللغة العربية : من 80 درجة

اللغة الإنجليزية ك من 60 درجة

الدراسات الاجتماعية : من 40 درجة

الرياضيات : من 40 درجة

العلوم : من 40 درجة

المجموع الكلي : من 280 درجة


وفي نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 .. يتم احتساب درجة الطالب على أساس امتحانات الفصل الدراسي الأول (50%) من الدرجة الاصلية+ امتحانات الفصل الدراسي الثاني (50%) من الدرجة الاصلية

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

من المقرّر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 من كل محافظ في محافظته بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات في كل محافظة .

ولن يتولى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مسئولية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ، حيث يتولى الوزير فقط مسئولية اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 و نتيجة الدبلومات الفنية 2025 باعتبارها شهادات عامة تنعقد بجدول موحد وامتحانات موحدة على مستوى الجمهورية .

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