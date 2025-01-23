قبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية | 18 صورة ترصد انتظام التصحيح بالكنترولات

حصل موقع صدى البلد على أول صور ترصد أجواء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 داخل كنترولات محافظة الجيزة

حيث شهد كنترول الشهادة الإعدادية 2025 في إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة ، نشاطًا مكثفًا ودءوبًا في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

ويعمل فريق التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية 2025 في إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة على قدم وساق لضمان الدقة والشفافية في تصحيح مواد اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، والتربية الدينية.

يأتي هذا الجهد في إطار حرص إدارة 6 أكتوبر التعليمية على تحقيق أعلى معايير الجودة والدقة في تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، بما يضمن حصول كل طالب وطالبة على حقوقهم الكاملة.

واكدت إدارة 6 أكتوبر التعليمية إلتزامها التام بالعمل بشفافية وعدالة تامة في كنترولات الشهادة الإعدادية 2025 ، داعية جميع أولياء الأمور والطلبة إلى الاطمئنان بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ستكون معبرة بكل دقة عن مستوى الطلاب وأدائهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم .. موعد ظهورها

أكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني أنه ردًا على التساؤلات المثارة بشأن موعد ظهور نتنتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم ، فيتم إعلانها بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات في كل محافظة في مصر.

وقالت مديريات التربية والتعليم إن جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات تسير بشكل منتظم بجميع كنترولات امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموجودة على مستوى الجمهورية اولا بأول بعد كل امتحان.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم .. هل تعلن في موعد واحد بجميع المحافظات؟

نفت مديريات التربية والتعليم تحديد موعد موحد لإعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم في جميع محافظات مصر.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم تعلن بشكل منفصل في كل محافظة في مصر بحسب موعد انتهاء اعمال التصحيح في كنترولاتها.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم .. هل يعتمدها وزير التعليم ؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات من وزير التربية والتعليم

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم يتولى مسئولية اعتمادها كل محافظ في محافظته ، حيث أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تجرى على مستوى كل محافظة على حدة ولا تجرى بشكل موحد على مستوى الجمهورية مثل امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم .. تعليمات عاجلة بشأنها

من جانبه أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم قبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم.



فقبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات ، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته الصادرة لمديريات التربية والتعليم ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم لأي طالب في مصر قبل اعتمادها بشكل رسمي من المحافظ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بإجراءات إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في كل محافظة في مصر ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.