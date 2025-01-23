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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نحتاج 20 مليار دولار في العام الواحد لتوفير الغاز والمازوت لتشغيل الكهرباء.. أحمد موسى يوجه رسالة لدعاة الفوضى: الشعب يدرك مخططاتكم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن
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تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي. 

الرئيس السيسي: نحتاج 20 مليار دولار في العام الواحد لتوفير الغاز والمازوت لتشغيل الكهرباء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يوجد مشكلة في محطات الكهرباء أو شبكات النقل، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في توفير المادة المستخدمة سواء الغاز أو المازوت، لتوليد الكهرباء.

أحمد موسى يوجه رسالة لدعاة الفوضى: الشعب يدرك مخططاتكم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أقسم على حماية البلد، موضحًا أن الشعب المصري سيتصدى لكل من يحاول التخريب قبل الجيش والشرطة.

كامل الوزير: وضعنا خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وضعت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.

والدة الشهيد عمر القاضي: قلة من الخونة تحاول زعزعة استقرار البلد.. فيديو
عبرت راندا محمود والدة الشهيد عمر القاضي، عن سعادتها من تكريم الرئيس السيسي لها خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 73 .

شقيق الشهيد عمر القاضي: أخويا مسبش مكانه في الكمين وفضل واقف حتى نال الشهادة
علق كمال القاضي شقيق الشهيد عمر القاضي، على تكريم الرئيس السيسي لشقيقه البطل في احتفالية عيد الشرطة صباح اليوم .

رئيس الهيئة القومية للأنفاق: مصروفات وإيرادات القطار الكهربائي تتساوى مع اكتمال مراحله
خصص برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة حلقة خاصة من داخل محطة القطار السريع، ومن داخل غرفة قيادة القطار الكهربائي، بداية من العاصمة الإدارية إلى محطة عدلي منصور.



الهلال الأحمر المصري: نعيد تشغيل المطبخ الإنساني في غزة
أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن المشهد الحالي واعد للغاية بفضل التدفق الكبير للمساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحة أن هناك استعدادات لمزيد من التدفق، بالإضافة إلى تسهيلات وإجراءات تسهم في تسريع وتسهيل هذا التعاون بين جميع أجهزة الدولة المصرية.

نبيلة مكرم: التحالف الوطني للعمل الأهلي يخدم 35 مليون مستفيد
قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يخدم أكثر من 35 مليون مستفيد من جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات تحت مظلته.

مدير الإغاثة الطبية بغزة: إدخال بعض الآليات الواردة من مصر للمشاركة في إعادة القطاع الطبي
أكد محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية بغزة، أنه تم إدخال بعض الآليات الواردة من مصر للمشاركة في عمليات الإغاثة، مشيرا إلى أننا نحتاج لوقت كبير لإعادة بناء ما تم تدميره وخاصة في القطاع الطبي. 

لحظة استشهاد فلسطيني أمام أطفاله على يد قناص إسرائيلي
عرضت قناة العربية فيديو يكشف مقتل شاب يقود سيارة في غزة بين أسرته. 



 

أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق كامل الوزير عيد الشرطة الـ 73 الشهيد عمر القاضي

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