ترامب يدرج «الحوثيين» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إدراج جماعة "الحوثيين" في اليمن على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت شطب "الحوثيين" رسمياً، في فبراير 2021، من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض: "يبدأ هذا الأمر عملية يتم من خلالها اعتبار أنصار الله، المعروفين أيضًا بالحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية، بما يتماشى مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".

وأضاف: "أطلق الحوثيون النار على سفن البحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF)، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم، مما عرض رجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية للخطر".

وتابع: "وشن الحوثيون هجمات عديدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المطارات المدنية في السعودية، والهجمات المميتة في يناير 2022 على الإمارات، وأكثر من 300 قذيفة أطلقت على إسرائيل منذ أكتوبر 2023 منذ استيلائهم على معظم المراكز السكانية في اليمن بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية خلال عامي 2014-2015.".