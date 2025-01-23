قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: التزامنا بالنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية واضح للجميع
قبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية | 18 صورة ترصد انتظام التصحيح بالكنترولات
600 مليار دولار| استثمارات سعودية بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية
حرائق لوس أنجلوس تتجدد .. وأوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص
كراسي مساج وكبسولات نوم.. وسائل ترفيه داخل مباني ركاب مطار القاهرة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. اعرف الكيلو بكام؟
ياسر ريان: الأهلي يحتاج من 5 لـ 6 صفقات جديدة هذا الشهر
هل توجد عبادة مُحددة مُستحبة في ليلة الإسراء والمعراج.. دار الإفتاء توضح
2 مليون طالب يختتمون امتحانات الإعدادية.. وبدء إجازة نصف العام السبت
لو شاط من المغرب هيسجل.. إبراهيم سعيد يهاجم الشناوي بسبب هدف المترجي
صدقات بدون ما تدفع فلوس .. اغتنمها
استمرار الأمطار على هذه المحافظات اليوم| حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 معلومات لا تعرفها عن شهادة «معاش بكرة ديجيتال» من مصر لتأمينات الحياة

معاش بكرة ديجيتال
معاش بكرة ديجيتال
أحمد عبد القوى
×

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة  الحكومية مؤخرًا عن إطلاق منتجها الجديد "معاش بكره الديجيتال"، الذي يعتبر خطوة متقدمة في تقديم حلول مبتكرة للتأمين والمعاش التكميلي. 

«صدى البلد» يرصد 10 معلومات عن هذا المنتج الهام والذى يستهدف الملايين من أصحاب المعاشات. 

إجراءات تعاقد سهلة عبر التكنولوجيا
يمكن للعملاء الاشتراك وإدارة وثائقهم بالكامل عبر منصات رقمية متقدمة، مثل تطبيق شركة مصر لتأمينات الحياة والموقع الرسمي، دون الحاجة لإجراءات طبية مع إصدار لحظي للوثائق.

خيارات سداد مرنة
يتيح البرنامج خيارات مرنة للدفع، مثل إمكانية سداد قسط وحيد أو إضافات في أي وقت، مما يتناسب مع جميع شرائح العملاء.

شفافية كاملة
تقدم الشركة معلومات واضحة عن تفاصيل المنتج، حيث يقوم العميل بعملية احتساب عرض السعر واستكمال الإجراءات بنفسه، مما يعزز الثقة.

تحقيق الأمان المالي
يضمن المنتج دخلًا ثابتًا ومستدامًا بعد التقاعد، مما يمنح العملاء راحة البال في مواجهة الالتزامات المالية.

أهمية المنتج
يعكس "معاش بكره الديجيتال" رؤية شركة مصر لتأمينات الحياة في تقديم حلول مبتكرة، ويعزز ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل للمصريين سواء داخل البلاد أو المقيمين بالخارج.

تكنولوجيا حديثة
يستخدم المنتج أحدث التقنيات الرقمية لضمان تجربة سلسة وآمنة، مما يسمح للعملاء بالاشتراك والدفع وتتبع استثماراتهم بسهولة.

شراكات استراتيجية
يتم تسويق "معاش بكره الديجيتال" بالتعاون مع شركاء استراتيجيين في القطاع المصرفي، مثل البنك الأهلي المصري، لضمان تقديم منتج ذو قيمة مضافة.

متاح للجميع
الوثيقة متاحة للمصريين داخل مصر وخارجها، ويمكن الاشتراك بها بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، مع ذكر أن الدولار مخصص حاليًا للمقيمين بالخارج.

مزايا متعددة
تتيح الوثيقة صرف المعاش دفعة واحدة أو على دفعات لمدة 10 أو 15 سنة، مع إمكانية صرفه في سن الخمسين أو 55 أو 60 أو 65 حسب رغبة العميل.

حماية إضافية
يحصل العميل على نفس المزايا في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل الوصول إلى سن المعاش.

ديجيتال معاش بكرة مصر لتامينات الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

نادية الجندي

لكل عمر مقام.. تامر أمين يوجه رسالة لـ نادية الجندي بسبب فستانها المثير للجدل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يكشف حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في مصر| فيديو

أنغام

غيرة حسين فهمي.. قبلة عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام تثير الجدل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. اعرف الكيلو بكام؟

أرشيفية

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 23 يناير 2025

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

أرشيفية

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 23 يناير

ترشيحاتنا

دعاء الإسراء والمعراج

دعاء الإسراء والمعراج.. فضله كبير في تفريج الكرب وتيسير الأمور

دعاء قبل النوم

دعاء قبل النوم يجعلك في حفظ الله حتى الصباح.. ردده الآن

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: سيدنا النبي قال أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة

بالصور

بالأسود الملفت| زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها..صور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

الفيلر دمر شفايفي.. 5 صور لـ شام الذهبي تثير الجدل

شام الذهبي
شام الذهبي
شام الذهبي

جنوب سيناء.. توزيع بطاريات الدواجن البياضة لسيدات الطور سيناء.. وإقبال على سوق اليوم الواحد بدهب

تقرير اخباري
تقرير اخباري
تقرير اخباري

أقوى من سيروم سي|وصفة زيت اليوسفي لعلاج علامات التمدد وحب الشباب والندبات

علاج البشرة
علاج البشرة
علاج البشرة

فيديو

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

الشهيد عمر القاضي

للمرة الأولى.. والدة الشهيد عمر القاضي تكشف لـ«صدى البلد» وصيته| فيديو

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد