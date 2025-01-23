10 معلومات لا تعرفها عن شهادة «معاش بكرة ديجيتال» من مصر لتأمينات الحياة

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة الحكومية مؤخرًا عن إطلاق منتجها الجديد "معاش بكره الديجيتال"، الذي يعتبر خطوة متقدمة في تقديم حلول مبتكرة للتأمين والمعاش التكميلي.

«صدى البلد» يرصد 10 معلومات عن هذا المنتج الهام والذى يستهدف الملايين من أصحاب المعاشات.

إجراءات تعاقد سهلة عبر التكنولوجيا

يمكن للعملاء الاشتراك وإدارة وثائقهم بالكامل عبر منصات رقمية متقدمة، مثل تطبيق شركة مصر لتأمينات الحياة والموقع الرسمي، دون الحاجة لإجراءات طبية مع إصدار لحظي للوثائق.

خيارات سداد مرنة

يتيح البرنامج خيارات مرنة للدفع، مثل إمكانية سداد قسط وحيد أو إضافات في أي وقت، مما يتناسب مع جميع شرائح العملاء.

شفافية كاملة

تقدم الشركة معلومات واضحة عن تفاصيل المنتج، حيث يقوم العميل بعملية احتساب عرض السعر واستكمال الإجراءات بنفسه، مما يعزز الثقة.

تحقيق الأمان المالي

يضمن المنتج دخلًا ثابتًا ومستدامًا بعد التقاعد، مما يمنح العملاء راحة البال في مواجهة الالتزامات المالية.

أهمية المنتج

يعكس "معاش بكره الديجيتال" رؤية شركة مصر لتأمينات الحياة في تقديم حلول مبتكرة، ويعزز ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل للمصريين سواء داخل البلاد أو المقيمين بالخارج.

تكنولوجيا حديثة

يستخدم المنتج أحدث التقنيات الرقمية لضمان تجربة سلسة وآمنة، مما يسمح للعملاء بالاشتراك والدفع وتتبع استثماراتهم بسهولة.

شراكات استراتيجية

يتم تسويق "معاش بكره الديجيتال" بالتعاون مع شركاء استراتيجيين في القطاع المصرفي، مثل البنك الأهلي المصري، لضمان تقديم منتج ذو قيمة مضافة.

متاح للجميع

الوثيقة متاحة للمصريين داخل مصر وخارجها، ويمكن الاشتراك بها بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، مع ذكر أن الدولار مخصص حاليًا للمقيمين بالخارج.

مزايا متعددة

تتيح الوثيقة صرف المعاش دفعة واحدة أو على دفعات لمدة 10 أو 15 سنة، مع إمكانية صرفه في سن الخمسين أو 55 أو 60 أو 65 حسب رغبة العميل.

حماية إضافية

يحصل العميل على نفس المزايا في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل الوصول إلى سن المعاش.