محافظة بورسعيد تحذر من إلقاء الرتش فى غير الأماكن المخصصة له

طالبت محافظة بورسعيد المواطنين الإبلاغ عن أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الرتش في غير الأماكن المخصصة والآمنة لذلك (الكيلو ١٤ جنوب بورسعيد)

و طالبت محافظة بورسعيد توثيق المخالفة من خلال التصوير وإرسالها علي الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد او الإتصال علي الرقم الخاص بالشبكة الوطنية للطوارئ 0663222945 ، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين .

وأكدت محافظة بورسعيد بأنه سيتم وقف أعمال البناء عند رصد قيام أي مقاول بإلقاء مخلفات البناء في الشوارع أو المناطق غير المخصصة لذلك " الكليو ١٤ جنوب بورسعيد " وسيتم توقيع غرامات مالية فورية على المقاول المخالف لهذه التعليمات .

ودعت محافظة بورسعيد المواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تطوير وتنمية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.