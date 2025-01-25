“بوستين كفاية”| قبلة عبدالمجيد عبد الله تضع أنغام في ورطة وتفتح النيران عليها

تعرضت الفنانة أنغام في الأيام الأخيرة لانتقادات واسعة من قبل جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت عدة منصات فيديو يظهر لحظة تبادلها قبلة مع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز جوي أورد بالمملكة العربية السعودية.

الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر الإنترنت أثار موجة من الجدل، حيث اعتبره البعض تصرفًا غير لائق في مناسبة رسمية وكبيرة.

قبلة أنغام وعبد المجيد عبد الله تثير الجدل

وفي الفيديو المتداول، تظهر أنغام وعبد المجيد عبد الله أثناء تبادلهما قبلة وأحضانًا، بينما كان الفنان حسين فهمي يتوسطهما، ضاحكًا وهو يقول لهما: "خلاص خلاص.. بوستين كفاية".

هذا المشهد أثار استياء عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن غضبهم من تصرفات الفنانة وعبد المجيد عبد الله، معتبرين أن مثل هذه الأفعال لا تتماشى مع عادات المجتمع العربي والإسلامي، خاصة في مناسبة كبرى مثل حفل جوائز جوي أورد، الذي يعد من أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة.



https://x.com/__ilixa/status/1881724723329212683

انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي

ولم يتوقف الهجوم على أنغام وعبد المجيد عبد الله عند هذا الحد، بل تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بتعليقات سلبية تندد بتصرفاتهما.

بعض التعليقات اعتبرت أن القبلة جاءت في توقيت غير مناسب، وأنها قد تؤثر سلبًا على صورة الفنانة، خاصة وأنها تعتبر من أبرز الوجوه الفنية في العالم العربي.

قبلة سابقة لأنغام مع محمد منير

ليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها أنغام الجدل بسبب قبلة، فقد سبق لها أن تعرضت لانتقادات مشابهة في وقت سابق، وذلك بعد أن قبَّلها الفنان محمد منير خلال مشاركتهما في حفل 'ذكريات'، الذي أقيم لتكريم الموسيقار هاني شنودة.

الحفل أقيم في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث غنى منير وأنغام معًا على خشبة مسرح أبو بكر سالم. وفاجأ منير أنغام بتقبيلها أمام الجمهور، مما أثار استغراب البعض، إلا أن أنغام ردت عليه بكلمات عفوية: "مفيش أحسن من كده".

تساؤلات حول التصرفات الفنية في المناسبات الكبرى

ومن خلال هذه المواقف، يطرح المتابعون تساؤلات عديدة حول حدود التصرفات المسموح بها في المناسبات الفنية الكبرى.

فبينما يرى البعض أن هذه التصرفات مجرد تعبير عن الصداقة والعلاقة الطيبة بين الفنانين، يعتبر آخرون أنها تخالف الأعراف الاجتماعية والثقافية، خاصة في المجتمعات العربية.

بينما تواصل الفنانة أنغام مسيرتها الفنية بنجاح، إلا أن هذه الحوادث تظل تثير الجدل حول ما يُعتبر مناسبًا أو غير مناسب في سلوكيات الفنانين أثناء ظهورهم في المناسبات العامة.