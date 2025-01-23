أنغام تبهر متابعيها بإطلالتها في حفل عيد ميلادها| صور

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام بخاصية الأستوري، بصور خلال الأحتفال بعيد ميلادها.

تألقت أنغام في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الفضي أما الجزء السفلي باللون الأسود.

أنتعلت أنغام حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.