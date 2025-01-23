قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
مفاجأة كشفتها النيابة العامة.. الفنانة منى فاروق غير مقيدة بنقابة المهن التمثيلية
دخول 120 شاحنة مساعدات من بينها 18وقود إلى العوجة وكرم أبو سالم
معلومات الوزراء: 49%من العرب يفضلون العمل بأجر و39% يختارون المشروعات الخاصة
تعريب العلوم الطبية يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. كاتب صحفي يوضح|فيديو
وزيرة التضامن تستعرض نجاح برامج الحماية الاجتماعية أمام سفيرات دول أجنبية في مصر
تعاون بين القابضة للنقل البحرى وموانىء أبو ظبى لإنشاء منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل
تدمير 69% من المباني و80 سنة لإعادة البناء| غزة "تنزف" رغم إنهاء الحرب.. وخبراء يرحبون بمقترح مصر لإعمار القطاع
تعاون بين وزارة النقل و"موانئ أبوظبي" لتطوير مجمع لوجستي بالإسكندرية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 23-1-2025 |فيديو
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 .. توضيح عاجل بشأن الدرجات والمجموع الكلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تستعرض نجاح برامج الحماية الاجتماعية أمام سفيرات دول أجنبية في مصر

مايا مرسي
مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
×

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  عددا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر" مجموعة GLAM "، بحضور انجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبى في مصر، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وضم اللقاء سفيرات دول ،رومانيا، بنجلاديش، كولومبيا ، فنلندا، المجر، أيرلندا، النيجر، أوروغواي ، إستونيا ، مالاوي، نيو زيلاند، النرويج ، سلوفاكيا".

وأعربت وزيرة التضامن  عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي تناول تعزيز سبل التعاون المشترك فى عدد من مجالات العمل المشترك، وذلك فى ظل أولويات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برامج الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً، ويطبق البرنامج المشروطية التعليمية والصحية، ويتميز بأنه برنامج مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر المتعددة عبر آليات التمكين الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر التشبيك الفاعل مع الشركاء، ووضع تصوُر لمنظومة شاملة  للإقراض الصغير ومتناهي الصغر وخلق فرص تعمل على تعزيز التمكين والاستقرار الاقتصادي، حيث إيجاد بيئة ممكنة ومجتمع يتمتع بالاستقلال المالي تحقيقا لرؤية الدمج بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأوضحت أن  الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وملف تمكين المرأة، الذي شهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

كما استعرضت الخدمات المقدمة للأبناء بدور الرعاية، مؤكدة أن الوزارة تتجه بقوة لدعم الرعاية البديلة ونظام الكفالة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول مركز للكفالة وهو مركز الكفالة الوطني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حوكمة منظومة الرعاية البديلة والعمل على تيسير إجراءات الكفالة على الأسر الراغبة في الكفالة، مقدمة للسفيرات الدعوة لزيارة المركز، كما تناول اللقاء القضية السكانية والجهود المقدمة في ذلك.

وأشارت الوزيرة   لبرنامج مودة الذى يعد استثماراً استراتيجياً في بناء الأسرة  المصرية، ويهدف البرنامج الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية عام 2019 إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أكدت أن المجتمع المدني يشهد دعما غير مسبوق، وأنه خلال عام 2024  بلغ اجمالى المنح خارجية لتمويل  أنشطة الجمعيات الأهلية  14.5 مليار جنيه.

كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي قامت بها والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة لمحافظة شمال سيناء للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية  في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.

ومن جانبهم عبرت  سفيرات مجموعة  GLAM  عن سعادتهن بهذا اللقاء الذى يأتي لمناقشة تعزيز آليات التعاون فى جهود تمكين المرأة تقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات، مشددات على أن المرأة المصرية  في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجدت دعما وتعزيزا لمكانتها على مستويات العمل المختلفة وتقلدت العديد من المناصب إيمانا بدورها.

كما  تم مناقشة التعاون في محور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري.

واختتم  اللقاء  بترحيب الحضور بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين فى إطار العمل على محور الاقتصاد الرعائى ووضع منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية.

التضامن كبار السن مايا مرسي تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

أنغام

غيرة حسين فهمي.. قبلة عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام تثير الجدل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. اعرف الكيلو بكام؟

أرشيفية

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 23 يناير 2025

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

أرشيفية

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 23 يناير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: حل أزمة الدولار ينقل مصر لمرحلة جديدة| فيديو

ابراهيم سعيد

مشادة بين عضوي جهاز الأهلي بسبب لاعبي الفريق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هاتف iQOO 14

بإمكانيات لم يسبق لها مثيل.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك المواصفات

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

سوق المستعمل .. ميتسوبيشي لانسر سعرها 350 ألف جنيه

نيسان صني موديل 2010

نيسان صني أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

بالصور

أكلات تسبب الحموضة وارتجاع المرئ ابتعد عنها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بالأسود الملفت| زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها..صور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

الفيلر دمر شفايفي.. 5 صور لـ شام الذهبي تثير الجدل

شام الذهبي
شام الذهبي
شام الذهبي

جنوب سيناء.. توزيع بطاريات الدواجن البياضة لسيدات الطور سيناء.. وإقبال على سوق اليوم الواحد بدهب

تقرير اخباري
تقرير اخباري
تقرير اخباري

فيديو

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

الشهيد عمر القاضي

للمرة الأولى.. والدة الشهيد عمر القاضي تكشف لـ«صدى البلد» وصيته| فيديو

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد