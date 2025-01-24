طرق تخزين الكرنب لشهر رمضان

تخزين الكرنب بشكل صحيح يساعد على الحفاظ على نضارته وجودته لفترة أطول.. إليك أفضل طرق تخزين الكرنب، لإعداده في شهر رمضان:

1. التخزين في الثلاجة:

الكامل: اترك الكرنب كما هو دون غسله، وضعه في كيس بلاستيكي مثقوب للسماح بمرور الهواء، ثم خزنه في درج الخضروات. يمكن أن يبقى طازجًا لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

المفروم أو المقسّم: إذا قطعت الكرنب، غطه بورق بلاستيكي أو ضعه في وعاء محكم الإغلاق، واستخدمه في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.

2. التجميد:

اغسل الكرنب وقطعه إلى شرائح أو قطع صغيرة.

قم بسلقه (Blanching) بغمره في ماء مغلي لمدة 2-3 دقائق ثم انقله فورًا إلى ماء بارد لوقف عملية الطهي.

صفّ الكرنب جيدًا، وضعه في أكياس التجميد مع تفريغ الهواء منها، ثم خزنه في الفريزر. يمكن أن يحتفظ بجودته لمدة تصل إلى 6-12 شهرًا.

3. التخليل:

قم بتقطيع الكرنب إلى شرائح رفيعة.

أضف الملح واخلطه جيدًا، ثم اتركه ليخرج السوائل منه.

ضع الكرنب في برطمان زجاجي، واضغط عليه جيدًا حتى يُغمر بالكامل في السوائل.

اترك البرطمان في مكان بارد ومظلم لمدة أسبوعين تقريبًا للتخمير. يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة بعد التخليل لعدة أشهر.

4. التجفيف:

قطع الكرنب إلى شرائح رفيعة.

جففه باستخدام مجفف الطعام أو في الفرن على درجة حرارة منخفضة جدًا حتى يصبح هشًا.

خزنه في وعاء محكم الإغلاق في مكان جاف ومظلم.