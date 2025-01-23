نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 22 فلسطينيًا الليلة الماضية وفجر اليوم بالضفة

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيا الليلة الماضية وفجر اليوم في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات إعدام ميداني خلال الحملة العسكرية في جنين ومخيمها.

وذكرت قناة الاخبارية السعودية ان 54 شاحنة إغاثية سعودية وصلت إلى منفذ الحديثة ضمن الدفعة الـ 2 من الجسر البري إلى سوريا.

ومنذ قليل ، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، شهد مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ووفق الوكالة السعودية فإن الطائرة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليا.

يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.