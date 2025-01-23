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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالبترول تثمن دور الشرطة وتضحيات أبطالها في حماية الوطن

رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
الديب أبوعلي
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وجه المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع العاملين فى وزارة الداخلية وأجهزتها، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 73 لعيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام.

وقال عباس صابر: تمر علينا هذه الذكرى الغالية بكل فخر واعتزاز، بما يقوم به رجال الشرطة البواسل من دور وطني في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري ولوطننا الغالي.

وثمن رئيس نقابة البترول، جهود رجال الشرطة المصرية وما تشهده مصر من حالة استقرار على كافة المستويات الداخلية والخارجية، والتي تشكل سدا منيعا للوطن، مؤكدا أن عيد الشرطة، ذكرى عظيمة نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص الجاد.

وشدد على أن تلك المناسبة تجسد المعنى الحقيقي للتضحية من أجل الوطن لحماية مواطنيه والدفاع عن أراضيه، ليصبح واحة للأمن والاستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال الشرطة و القوات المسلحة، من أجل أمن وأمان الوطن والمواطنين، وضمان استكمال عملية البناء والتنمية والازدهار التي تمضي فيها مصر الآن.

وأكد، صابر، أن جميع ابناء عمال قطاع البترول يقدرون دور الشرطة المصرية فى معاركها ضد الإرهاب والتطرف ومكافحة الجريمة، والحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية بتأمين الحقوق الدستورية وحرصهم على إرساء قواعد الأمن والاستقرار، ليعيش الشعب المصري في سلام وأمان.

مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية وزارة الداخلية عيد الشرطة نقابة البترول اللواء محمود توفيق العامة للعاملين بالبترول الاحتفال بالذكرى 73 لعيد الشرطة

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