سامسونج تشوق لهاتف غامض.. صور تبرز التصميم الجديد فائق النحافة

في نهاية حدث Unpacked اليوم، أثارت سامسونج حماس الجمهور لجهاز Galaxy S25 Edge القادم، والذي انتشرت حوله العديد من الشائعات تحت اسم Galaxy S25 Slim.

خلال الحدث الذي أقيم في سان خوسيه، كاليفورنيا، منحت سامسونج الحضور فرصة لمشاهدة هاتفها القادم Galaxy S25 Edge، ولكنها لم تعلن بشكل رسمي عن أي من مواصفاته، وهو يعد العضو الرابع في تشكيلة Galaxy S25 التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي، أمس الاربعاء.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S25 Edge

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف Galaxy S25 Edge بالنحافة الشديدة، رغم عدم الكشف عن أبعاد الهاتف الرسمية، ولكن من الواضح أن نحافته ستكون إحدى الميزات الرئيسية التي تروج لها.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S25 Edge

من الأمام، يبدو الجهاز مشابها جدا لجهاز Galaxy S25+، مما يجعل من الصعب التمييز بينهما، لكن الاختلافات تبرز في جوانب الجهاز.

أما من الخلف، فتبدو جزيرة الكاميرا البيضاوية متغيرة، حيث تحتوي على كاميرتين فقط ومجموعة فلاش LED دائرية، يبدو أن استخدام كاميرتين فقط يهدف إلى الحفاظ على نحافة الهاتف، خاصة مع الشائعات التي تشير إلى أن iPhone 17 Air سيحتوي على كاميرا واحدة فقط ليكون أنحف من Galaxy S25 Edge.

وسيتمتع هاتف Galaxy S25 Edge بشاشة مسطحة، من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+، ويدعم هيكل الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68 على غرار طرازات الشركة الرائدة.

وبالمثل، ستزود سامسونج هاتفها الأنحف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، وواجهة المستخدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي One UI 7، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 15.

وتشير بعض التقارير إلى أن هاتف Galaxy S25 Edge، سيأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 50 ميجابكسل، ومستشعر بصمة بصري مدمج أسفل الشاشة.

ومن المحتمل أن يأتي الهاتف في خيارات تخزين مختلفة بسعة 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت.