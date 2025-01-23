قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الصومالي: ترفيع العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
جهاز منتخب مصر يحتفل بانضمام مرموش لمانشستر سيتي
بحضور كبار المسؤولين والمثقفين.. افتتاح الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
موديست كلمة السر.. أسباب تأخر الأهلي في صفقات الانتقالات الشتوية
مصري جديد في ليفربول.. ألفين أيمن يوقع عقدا احترافيا مع الريدز
الخارجية: العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين تهدد الأمن بالضفة الغربية
صنع فى مصر.. شوبير يتغزل فى مرموش بعد انتقاله لـ مانشستر سيتي
تصادم مروع بين تريلا وميكروباص ومصرع وإصابة 12 شخصًا على طريق دهشور ..صور
رمسيس الثاني .. صحف إنجلترا تحتفي بصلاح ومرموش
أخبار التكنولوجيا| أفضل حاسوب للأطفال 2025 .. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. ميزات مخفية في هواتف سامسونج
رئيسة تليفزيون موريتانيا تشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة
الخارجية الصومالية: القاهرة ومقديشيو توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء من التأشيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سامي سوس: كلمة الرئيس بحفل عيد الشرطة حملت رسائل طمأنينة للشعب

سامي سوس
سامي سوس
حسن رضوان
×

قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن عيد الشرطة المصرية يمثل علامة فارقة ونقطة مضيئة في صفحات التاريخ المصرية، حيث سطر رجال الشرطة البواسل ملحمة وطنية صعبة في وجه الاحتلال البريطاني الغاشم، واستطاعوا أن يثبتوا للعالم أن الجندي المصري خير أجناد الأرض، قادر على حماية وطنه والدفاع عن وردع كل من تسول له نفسه المساس به وبأمنه.


وأكد سوس في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة المصرية، حملت رسائل طمأنينة للشعب المصري أن مصر وطن متلك درع وسيف، وطن قادر على مواجهة التحديات، فمصر تمتلك ثروة بشرية من ذهب، رجال لا يهابون الموت يقدمون أرواحهم فداءً وتضحية من أجله، يكافحون كافة أنواع الجريمة، مخدرات أو ترويع أو قتل أو سرقة وحتى الإرهاب المدعوم دوليًا لم يقدر على أبناء مصر المخلصين.


وأوضح عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسي كشفت أيضًا عن حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكيف تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب لمواجهة هذه التحديات والأزمات الصعبة، مؤكدًا على الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع فئات الشعب المصري، مشددًا على أهمية دور الشرطة في الحفاظ على الأمن القومي.


وتابع: إن الشرطة المصرية باعتبارها خط الدفاع الأول إلى جانب الجيش المصري قادرة على التصدي للإرهاب، والتنظيمات التي تحاول زعزعة استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتعزيز القدرات الأمنية ساعدت في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية على أرض الواقع.

مجلس النواب حزب مستقبل وطن رجال الشرطة عيد الشرطة المصرية النائب سامي سوس صفحات التاريخ المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 .. درجاتك هنا

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 .. برقم الجلوس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. اعرف الكيلو بكام؟

ارشيفي

دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن

مكالمات Wi-Fi Calling

أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling لإجراء مكالمات واي فاي عالية الجودة

رد حاسم من والد طالبة التجمع بعد اتهام زميلاتها بالتعدي عليهن أمام النيابة

رد حاسم من والد طالبة التجمع بعد اتهام زميلاتها بالتعدي عليهن أمام النيابة

موعد بداية الترم الثاني

العودة للمدارس 2025 .. قرار عاجل بشأن موعد بداية الترم الثاني

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني مع السفير السعودي في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الوزراء والسفراء المشاركون في افتتاح معرض القاهرة للكتاب يشيدون بجناح الأزهر وإصداراته

وكيل الأزهر خلال الافتتاح

الضويني يفتتح جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56

الطفلة فريدة

مشاركة مميزة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56

بالصور

بفستان قصير.. إلهام شاهين تتألق في عيد ميلاد أنغام | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

10 أنواع.. أسهل طرق تخزين الخضروات لرمضان

تخزين الخضار
تخزين الخضار
تخزين الخضار

رمضان 2025 .. صابرين تحتفل ببدء تصوير " خانة فاضية " | صور

ابطال مسلسل خانة فاضية
ابطال مسلسل خانة فاضية
ابطال مسلسل خانة فاضية

أنغام تبهر متابعيها بإطلالتها في حفل عيد ميلادها| صور

أنغام
أنغام
أنغام

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

الاهلي

الأهلي يدعم الهجوم.. خالد طلعت يكشف آخر مستجدات صفقات الأحمر

الفيروسات التنفسية

تنتقل باللمس.. "إنفلونزا المعدة" خطر يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد