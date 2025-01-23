طلب إحاطة بشان تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بالإعدادية بالقاهرة

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضى عضو مجلس النواب، للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه لوزير التربية والتعليم بشان تسريب إمتحانات الإعدادية وأخرها تسريب إمتحان الدراسات الإجتماعية بمحافظة القاهرة اليوم.

وأكد" راضي" في طلبه أن تسريب إمتحانات الإعدادية بمحافظة القاهرة مازال مستمر ونتج عنه مشاكل بين الطلاب، واثار القلق بين الطلاب وأولياء الأمور وفقدانهم الثقة في الوزارة مشيراً أن مديرية التربية والتعليم بمحافظه القاهره لم تتخذ أي اي أجراء ولم يتم اتخاذ اي اجراء إداري بشان المقصر في ذلك التسريب بمديريه التربيه والتعليم بالقاهرة.



وطالب راضي بمحاسبة المسئولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء.