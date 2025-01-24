قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: أطفال غزة أقل أهمية لليونيسف من أقرانهم في أوكرانيا
كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة
ترامب: من الجيد ألا تضرب إسرائيل منشآت إيران النووية
فضل صلاة الفجر يوم الجمعة
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟
فضيحة .. مرشح ترامب للبنتاجون متهم بالاعتداء الجنسي على سيدة عام 2017
بدء إخلاء القاعدة الروسية في طرطوس
يفتح آفاق جديدة لتدفق الاستثمارات.. إنجازات هيئة الدواء خلال عام 2024
ترامب يصدر عفوا عن 23 ناشطاً مناهضاً للإجهاض
قائمة فوربس 2025: ماسك يتصدر أغنى شخصيات العالم بثروة 421.2 مليار دولار
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم طولكرم في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 24-1-2024

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
×

ثبت سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-1-2025، داخل محلات الصاغة دون تغيير مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

وارتفع سعر المعدن الاصفر أمس بمقدار10 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية، ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3755 جنيها للبيع و 3800 جنيها للشراء 

وبلغ سعر عيار 24 الأغلي قيمة نحو 4314 جنيها للبيع و 4342 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة نحو 3235 جنيها للبيع و3257 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأدني نحو 2516 جنيها للبيع و 2533 جنيها للشراء 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30.2 ألف جنيه للبيع و30.4 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2747 دولار للبيع و 2748 دولار للشراء.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وشهد سعر الذهب استقرارا نسبيا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الخميس،في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بعمليات جنى الأرباح، وصدور بعص البيانات الاقتصادية الأمريكية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 10 جنيهات وسط ارتفاع في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2743 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2757 دولارًا.

كما أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، تراجعت متأثرة بعمليات جنى أرباح أوسع بعد ارتفاع عنيف لمدة ثلاثة أيام حقق فيها مكاسب بأكثر من 2.0%، بجانب صدور بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع في طلبات البطالة إلى أعلى مستوى جديد في ستة أسابيع.

وتترقب الأسواق العالمية خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بالتزام مع تداول 

سعر الذهب بالبورصة العالمية بالقرب من أعلى مستوى له منذ الأول من نوفمبر، وذلك بفعل عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، والتي دفعت للمستثمرين للتحوط بالذهب.

كما أن التوقعات بخفص الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، عززت من الطلب على الذهب.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية مخاوف بشأن موجة جديدة من حرب التجارة العالمية، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة ورفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.

مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم اخبا رمصر سعر الذهب في الصاغة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة اولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم

نتيجة أولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم .. الآن

نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 بالاسم.. ظهرت الآن

مكالمات الواي فاي

كود تفعيل مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling على هاتفك.. فعلها الآن

الرئيس السيسي

مصر تتحدى أزمة الدولار .. خطوات جريئة من الرئيس السيسي

إجازة 25 يناير 2025 رسميًا.. قرار حكومي يكشف التفاصيل والفئات المستثناة

إجازة 25 يناير 2025 رسميًا.. قرار حكومي يكشف التفاصيل والفئات المستثناة

ليفربول

ردا على صفقة مرموش.. ليفربول يتعاقد مع لاعب مصري جديد.. من هو؟

زيزو

رد فعل مفاجئ من نجم الأهلي على نبأ انتقال زيزو للأحمر

ابراهيم سعيد

بيقلش كتير .. إبراهيم سعيد يسخر من صفقة الأهلي المنتظرة

ترشيحاتنا

مها احمد

مها أحمد تحتفل باحتراف نجلها في نادي ألباني

زيزو

محمد عبدالجليل: انتقال زيزو للأهلي سيكون طوق النجاة لمجلس الخطيب

بشير التابعي

بشير التابعي: الجمهور هياخد قلم في ملف التجديد لزيزو

بالصور

العالم الهولندي يحذر من زلزال خطير بالشرق الأوسط.. الأماكن والمواعيد

العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل

فيها مواد محظورة .. الأدوات البلاستيكية السوداء تسبب 6 مخاطر

الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء

الصور الأولى من العرض الخاص للحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب" | شاهد

أبطال مسلسل سراب
أبطال مسلسل سراب
أبطال مسلسل سراب

أبرزها شهادة معاملة أطفال .. تعرف على القائمة الكاملة للمسلسلات الكوميدية فى رمضان 2025

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد