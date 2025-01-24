آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 24-1-2024

ثبت سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-1-2025، داخل محلات الصاغة دون تغيير مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

وارتفع سعر المعدن الاصفر أمس بمقدار10 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية، ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3755 جنيها للبيع و 3800 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 24 الأغلي قيمة نحو 4314 جنيها للبيع و 4342 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة نحو 3235 جنيها للبيع و3257 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأدني نحو 2516 جنيها للبيع و 2533 جنيها للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30.2 ألف جنيه للبيع و30.4 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2747 دولار للبيع و 2748 دولار للشراء.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وشهد سعر الذهب استقرارا نسبيا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الخميس،في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بعمليات جنى الأرباح، وصدور بعص البيانات الاقتصادية الأمريكية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 10 جنيهات وسط ارتفاع في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2743 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2757 دولارًا.

كما أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، تراجعت متأثرة بعمليات جنى أرباح أوسع بعد ارتفاع عنيف لمدة ثلاثة أيام حقق فيها مكاسب بأكثر من 2.0%، بجانب صدور بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع في طلبات البطالة إلى أعلى مستوى جديد في ستة أسابيع.

وتترقب الأسواق العالمية خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بالتزام مع تداول

سعر الذهب بالبورصة العالمية بالقرب من أعلى مستوى له منذ الأول من نوفمبر، وذلك بفعل عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، والتي دفعت للمستثمرين للتحوط بالذهب.

كما أن التوقعات بخفص الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، عززت من الطلب على الذهب.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية مخاوف بشأن موجة جديدة من حرب التجارة العالمية، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة ورفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.