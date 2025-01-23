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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

8 نصائح للوقاية من نزلات البرد .. أغربها تمارين الاسترخاء

نزلات البرد
نزلات البرد
اسماء محمد
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 تزداد فى فصل الشتاء حالات الإصابة بـ بنزلات البرد بين الكبار والأطفال لذا من المهم معرفة طرق الوقاية منها لتقليل احتمالات الإصابة بها.

وحسبما جاء في موقع WebMD نقدم لكم أهم 8 نصائح طبيعية تساعد على الوقاية من نزلات البرد.

اغسل يديك

لا يوجد أي غموض حول كيفية انتشار فيروسات البرد والإنفلونزا و يعطس الشخص المريض في يده ثم يلمس الهاتف أو لوحة المفاتيح أو كوب المطبخ ويمكنك التقاط الجرثومة عندما تلمس هذا الشيء، حتى بعد ساعات.

لذا اغسل يديك كثيرًا إذا لم تتمكن من الوصول إلى الحوض ثم افركهما بمعقم لليدين يحتوي على الكحول لمنع عدوى ال|إنفلونزا ونزلات البرد.

لا تغطي العطس والسعال بيديك

احرص على إبعاد الجراثيم عن عائلتك وأصدقائك وتلتصق الفيروسات بيديك العاريتين، لذا لا تستخدمهما لإخفاء السعال والعطس.

عندما تشعر بخطر الإصابة بالرشح، استخدم منديلًا ثم تخلص منه و إذا لم يكن لديك منديل، اسعل أو عطس في الجزء الداخلي من مرفقك .

لا تلمس وجهك


تدخل فيروسات البرد والإنفلونزا إلى جسمك من خلال عينيك وأنفك وفمك لذا  أطفالك عدم لمس وجوههم  إلا بعد غسل الايدي بالماء والصابون جيدا واحرص أنت على تطبيق نفس النصيحة.

ممارسة التمارين الرياضية الهوائية بانتظام

التمارين الهوائية هي أي نشاط يحفز قلبك على النبض، كما أنها تساعد على زيادة خلايا الجسم الطبيعية القادرة على قتل الفيروسات.

 الأطعمة  تحتوي على مواد كيميائية نباتية

المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في بعض النباتات تعمل على تعزيز الفيتامينات في الطعام، لذا توقف عن تناول أقراص الفيتامينات وتناول الخضروات والفواكه ذات اللون الأخضر الداكن والأحمر والأصفر.

لا تدخن

يصاب المدخنون بكثرة بنزلات برد أكثر شدة وتكرارًا  حتى أن التواجد بالقرب من الدخان يضر بجهاز المناعة، وهو دفاع الجسم ضد الجراثيم.

يؤدي دخان السجائر إلى جفاف الممرات الأنفية، كما يؤثر على الأهداب والشعيرات الرقيقة التي تبطن أنفك ورئتيك وتساعد في التخلص من فيروسات البرد والإنفلونزا  ويقول الخبراء إن سيجارة واحدة فقط قد تمنع هذه الشعيرات من العمل لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة.


 التقليل من شرب الكحول

يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى إضعاف جهاز المناعة، مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات كما يؤدي الكحول إلى جفاف الجسم.

 الاسترخاء

هناك أدلة على أن نظامك المناعي ينشط عندما تتخلص من التوتر وإحدى الطرق للاسترخاء هى تدريب نفسك على تصور صورة ممتعة أو مهدئة و افعل ذلك لمدة 30 دقيقة يوميًا لعدة أشهر.

نزلات البرد البرد الوقاية من نزلات البرد تمارين الاسترخاء

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