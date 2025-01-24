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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن.. من هي زينب زمزم مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال؟.. منة عرفة تعتذر لـ أشرف زكي وإلهام شاهين لسبب غير متوقع

أخبار الفن
أخبار الفن
فن وثقافة
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نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية..

بدرية طلبة: أنا عاملة شفايف على إيدي.. والبوتوكس عشان الخطوط

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تفاصيل خضوعها لإجراءات تجميلية، في بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق، كما كشفت بدرية طلبة، أن أكثر شيء يسعدها هو شراء الذهب.

بعد وفاتها.. من هي زينب زمزم مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال

رحلت عن عالمنا اليوم الدكتورة زينب زمزم مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال، وقررت أسرة الراحلة إقامة العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الرحمن الرحيم فى صلاح سالم.

بطولة ليلى علوي | فيلم المستريحة زيرو إيرادات فى دور العرض .. خاص

فيلم “المستريحة” مهدد برفعه من دور العرض السينمائية بسبب قلة إيراداته حيث حقق منذ طرحه حوالي مليون و300 ألف جنيه.

مكنتش أقصد .. منة عرفة تعتذر لـ أشرف زكي وإلهام شاهين لسبب غير متوقع

اعتذرت الفنانة منة عرفة لعدد من الفنانين عبر حساباتها  على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأزمات التي حدثت معها، خلال فترة زواجها.

رمضان 2025 .. تعرف على قناة عرض مسلسل “فهد البطل”

كشفت قناة الحياة عن البوستر الدعائي الأول لمسلسل “فهد البطل” من بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر مشاركته فى الماراثون الرمضاني 2025.

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